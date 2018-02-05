“Acil servislerdeki yoğunluk başka hastalıkları da beraberinde getiriyor”

İSTANBUL, (DHA)- KIŞ aylarında artan grip salgınıyla beraber hastanelerin acil servislerinde mevsimsel yoğunluk yaşandığını söyleyen Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Engin Türkmen, \"Yoğunluğun olduğu yerlerde hijyen azalıyor ve hastalık kaçınılmaz oluyor. Başka bir hastalığın tedavisi için gidenler farklı bir hastalıkla evine dönebiliyor\" dedi.

Çok acil ihtiyaçların olmaması durumunda hastanelerin acil servislerine gidilmemesi gerektiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Türkmen,

\"Bazen sağlam çocukları muayeneye getiriyorlar ve grip salgınına maruz kalmış bir çocukla birlikte acil serviste beklemek zorunda kalıyor. Böyle olunca sadece muayeneye gelmiş çocuk da hasta oluyor. Hem insanlar, hem hastaneler hijyen şartlarına dikkat etmek zorunda. Özellikle tuvaletlerin temizliği çok önemli. Acil serviste hastalar uzun saatler beklemek zorunda kalıyor ve personel eksikliğinden kaynaklı hijyen yetersizliğinden hastane tuvaletleri mikrop yuvası haline geliyor. Hastanelerin acil servislerindeki yoğunluk birbirini tetikleyen bir sürü hastalığı beraberinde getiriyor\" dedi.

\"AŞIYA KARŞI ÖN YARGIMIZI KIRMALIYIZ\"

Toplumun aşıya karşı olan ön yargısını kırması gerektiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Türkmen, \"Aşı mikrobun zayıf ve öldürülmüş halidir\" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

\"Zayıf mikroba hayır diyenler, saldırgan mikroba evet demiş oluyorlar. Toplum aşı konusunda bilinçlendirilmeli. Eskiden acil servislerde bu kadar yoğunluk yaşanmıyordu. Son zamanlarda çok artış gösterdi. Bu sebepten dolayı ilaçlardan, zamandan kaybediyoruz, hastalar işe gitmediği için iş gücü ve üretim kaybı oluşuyor. İnsanlar aşı yaptırmayıp en az bir hafta evde istirahat edip, ağrı kesici ve antibiyotikler kullanarak vücutlarına zarar veriyor. Herkes aşı yaptırarak kış öncesi kendini korumalı. Eskiden evde sadece bir kişi hasta olurken şimdi ailecek herkes hasta oluyor çünkü kimse tedbirini önceden almıyor.\"

\"KİŞİSEL BAKIM VE EL YIKAMA AŞI KADAR ÖNEMLİ\"

Yrd. Doç. Dr. Türkmen, el yıkamanın ve kişisel bakımın da en az aşı kadar önemli olduğunu dikkat çekerek \"Tuvaletten çıktıktan sonra ellerin iyice yıkanması gerekli. İnsanlar, özellikle kış aylarında yakın temaslardan kaçınmalı. Hapşırırken kol içine hapşırılmalı. Hasta olan insan steril maske takmalı, bizim toplumumuzda hasta olmayan insanlar maske takıyor bu çok yanlış bir davranış. Hasta kişi işe veya okula gitmemeli çünkü bulunduğu ortamdaki insanların da sağlığını tehlikeye atıyor. İnsanların böyle küçük görünen şeylere dikkat etmesi gerekiyor. Bunlar yapılmadıkça salgından herkes etkilenir ve doktor, hemşire, temizlik personeli, yatak, ilaç sayılarının artırılması gerekir. İnsanlar hastalıklara karşı önceden önlem almadığı sürece acil servislerin yoğunluğuyla başa çıkmak çok zor” dedi.

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