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ACİL SERVİSLERDE BAŞLATILAN YENİ UYGULAMANIN TANITIMI YAPILDI

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA  Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerin acil servislerindeki yoğunlukları azaltacak yeni uygulaması, Bakırköy Dr

05 Şubat 2018 01:04

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA 
Sağlık Bakanlığı\'nın hastanelerin acil servislerindeki yoğunlukları azaltacak yeni uygulaması, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde basın mensuplarına tanıtıldı.
Kamu hastanelerinin acil servislerinde yaşanan yoğunluk şikâyetlerin artması üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı, yeni düzenlemeler içeren bir genelge yayınladı. Genelgede, acil olmayan hastalar için yeni poliklinikler açılması, kısa müşahedelere zaman sınırlaması getirilmesi ve klinik hastaların acillere gelişinin engellenmesi gibi düzenlemeler yer alırken, 63 hastanenin bu düzenlemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi istendi. 

\"UZAMIŞ VARDİYA POLİKLİNİKLERİ 7 GÜN, SAAT 17.00 -23.00 ARASI HİZMET VERECEK\"
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Emin Güneş, dünden itibaren başlatılan uygulamayla ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi. Gümeş, \"Acil Hastalarımız bizim yeşil alan, sarı alan kırmızı alan olmak üzere üç gruba ayrılıyor. Kırmızı alan dediğimiz alan bizim daha çok; travma hastaları, ateşli silahlı yaralamaları, kesici delici alet yaralamaları, düşmeler, trafik kazası gibi acil olan.. Bunlar zaten sıfır bekleme süresi, ayrı bir girişi vardır. Hastanemizin ayrı girişinden direk, hatta bunlar kayıtları bile gittiği odada yapılır. Bunlarda bekleme süresi yok. Diğer yeşil ve sarı alanda; asıl bizim yoğunluğumuz alanlar bu alanlardır. Bu alanlarda sağlık bakanlığımızın talimatıyla yeni dönem başladı. Acillerde zaten normalde ilk gelen hastamız, triyaj dediğimiz yere gidiyor. Triyajda eğer hasta birazcık daha sarı alan dediğimizde bir girişim gerekiyorsa, ya da bir müdahale gerekiyorsa, ya da gözlem altına almak gerekiyorsa, bu tür hastalar direk triyajdan sarı alana gidiyor. Fakat onun dışında; basit virüs enfeksiyonu, kulak ağrısı, grip enfeksiyonu, bir adale ağrısı, ya da bir eklem ağrısı gibi basit hastalıklardır. Bizim yeşil alan dediğimiz hastalıklar bunlar daha çok poliklinik düzeyde hizmet alması gereken, poliklinik düzeyinde tedavisi devam edebilecek hastalardır. Bu dediğimiz hastaları da, yeşil alanda biriktiriyoruz. Zaten bizde en fazla birikme maalesef ki, yeşil alandaki hastalarda oluyordu. Acile gelen hastalarımızda sıralamaya koyduğumuz da yaklaşık bunların yüzde 70.80\'i yeşil alan dediğimiz bu hastalarda oluşmaktaydı. Bu anlamda büyük bir birikme sebep oluyordu. Bu yeni düzenlemeyle bu yeşil alandaki birikmeyi azaltıp, Uzamış Vardiya Poliklinikleri dediğimiz yeşil alana yönlendireceğiz.
Bizde hastanemizde; 7 gün 17.00 - 23.00 saatleri arasında, artık başlamış oldu. \" dedi. 
 
Bir hasta yakını ise uygulamayla ilgili, \"Bugün korkarak geldim. Hiç beklemedik, ikinci kişi olarak girdik. Çok sağ olsunlar. Bizimle çok ilgilendiler. Yönlendirmeleri çok güzeldi. Zaten sonuç da hemen çıktı. Baya hızlı ilerliyor. Ben memnun kaldım.\" ifadelerini kullandı.
 
Görüntü Dökümü
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- Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
-Acile gelen hastalar
-Yeşil Alanda bekleyenler
-Hastayı içeriye çağırma ekranı
-Yeni uygulamaya geçen gece poliklinikleri
-Hasta yakınlarıyla röp.
-Polikliniklerden detaylar
-Hasta kayıt
-Genel ve detaylar


 

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