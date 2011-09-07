-Acil servis önünde doğum ALANYA (A.A) - 07.09.2011 - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortaköy'de yaşayan ve doğum sancıları başlayan kadın, kocası tarafından minibüsle Alanya Devlet Hastanesine getirildi. Acil Servis önünde doğumun başlaması üzerine kadın, bebeği minibüs içinde dünyaya getirdi. Gündoğmuş'ta yaşayan Halime Bilgin'in doğum sancıları başladı. Eşi Hasan Bilgin, Halime Bilgin'i minibüsüne bindirerek Alanya Devlet Hastanesine getirdi. Minibüs, Alanya Devlet Hastanesi Acil Servisi önüne geldiğinde doğum başladı. Hasan Bilgin'in yardım çağırması üzerine acil servis görevlileri minibüs içinde doğumu gerçekleştirdi. Acil servis önündeki minibüste dünyaya gelen ve henüz adı konulmayan kız bebek, daha sonra yeni doğan servisine götürüldü. Bebek ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.