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Bilim / Teknoloji

Acil şarja ihtiyacınız olduğunda...

Anahtarlık büyüklüğündeki "Tel Pil" cep telefonu kullanıcıları tarafından istedikleri yerde şarj imkanı verdiği için tercih sebebi oluyor.

21 Eylül 2008 03:00

Anahtarlık büyüklüğündeki "Tel Pil" cep telefonu kullanıcıları tarafından istedikleri yerde şarj imkanı verdiği için tercih sebebi oluyor.

Konya'da telefon alım satımı yapan bir dükkanın sorumlusu İdris Üstün, yaklaşık 3 ay önce Tel Pil satışlarına başladıklarını söyledi.

İlk başlarda vatandaşlar tarafından söz konusu şarj aletinin tam olarak bilinmemesi nedeniyle çok fazla satış yapamadıklarını belirten Üstün, "Daha sonra satışlarımız yavaş yavaş açılmaya bayladı. İlerleyen zamanlarda daha çok satış yapabileceğimize inanıyorum" dedi.

Çok sık telefon görüşmesi yaptığı için telefonun şarjı çabuk biten kullanıcılar tarafından Tel Pil'in tercih edildiğini ifade eden Üstün, şunları kaydetti:
"Cep telefonu kullanıcılarının temel problemi şarj bitimine çözüm üretilmesiydi. Cep şarjıyla bu sorun giderildi. Tüm cep telefonlarına hemen hemen uyumlu. Pazarda, çarşıda, piknikte, hastanede çok rahat kullanılabilir. Anahtar büyüklüğünde olduğu için taşınması çok kolay. 10 YTL'den satışını yaptığımız şarj aletini merak edip alan bile var. Telefondan şarjın bittiğine dair ses geldikten sonra Tel Pil takılıp konuşmaya devam ediliyor"
Üstün, cep şarjının bir yıl süreyle kullanılabildiğini bildirdi.

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