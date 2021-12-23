Acil kullanım onayı verilen TURKOVAC'ta ilk sevkiyat yapıldı

Şanlıurfa'da üretilen yerli aşı TURKOVAC'ın, acil kullanım onayını almasının ardından dağıtımına başlandı. 150 bin doz aşı düzenlenen törenle Ankara'ya gönderildi.

Dün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımıyla Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TURKOVAC üretim tesisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi katıldığı programda üretimine başlanan aşılar, Türkiye'ye dağıtılmaya başlandı.

Paletlerle özel olarak tasarlanmış kamyona taşınan aşıların ilk partisinin Ankara'da bulunan Halk Sağlığı Merkezlerine ait depolara gideceği belirtildi.

Tesiste üretilen aşıların önümüzdeki günlerden itibaren Türkiye'deki diğer illere de gönderileceği kaydedildi (DHA)