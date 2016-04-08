'Acil' koduyla askeri savcılığa çağırılan Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifade vermesi bekleniyor

Genelkurmay Asker Savcılığı, 27 Mart tarihli yazısında “F-16 pilotlarının bile en az yüzde 50’sinin Fethullahçı olduğuna dair çok sağlam raporlar var. 2016 yılında TSK’dan toplu şekilde atılacak bunlar. Hulusi Akar direnmeye kalkarsa da istifasını verir. Bu kadar basit” ifadelerini kullanan Sabah gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'yı "Acil" koduyla ifade vermeye çağırdı. İstanbul'da ifade verme talebi reddedilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın bugün ifade vermeye gitmesi bekleniyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Rasim Ozan Kütahyalı, 27 Mart 2016'da kaleme aldığı köşe yazısında "TSK içinde bir Fethullahçı yapılanma olduğu" iddiasını dile getirerek, "Rus uçağının da bir Fethullahçı F-16 subayı tarafından düşürüldüğünü" öne sürmüştü. Kütahyalı'nın bu yazısının ardından Genelkurmay Başkanlığı sert bir "darbe bildirisi" yayınlayarak, "Bambaşka saiklerle yapıldığı anlaşılan ve hiçbir hukuki, insani, vicdani ve akli dayanağı olmayan, basın etiğinden ve üslubundan uzak, haddini aşan haber ve yorumları yapanlar hakkında hukuki işlemler başlatılmış ve suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadesini kullanmıştı.

Medyaradar'da yer alan habere göre Genelkurmay Askeri Savcılığı suç duyurusu üzerine harekete geçti ve Kütahyalı'ya "çağrı kağıdı" gönderdi. Gönderilen çağrıda Kütahyalı'nın bugün saat 10.00'da Ankara'da bulunan Genelkurmay Askeri Savcılığı'na ifadeye gelmesi istendi.

Kütahyalı'nın talimatlı olarak İstanbul'da sivil mahkemeye ifade vermek istediği ancak bunun kabul edilmediği öğrenildi.