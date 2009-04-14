Kendinizi yorgun hissediyorsunuz, saçlarınız bakımsız, cildiniz mat! İşte acil güzellik sırları...



Işık hızıyla sonuç alacağınız, cildinizi hemen canlandıracak, saçlarınızı parlatacak önerilere ihtiyacınız varsa…



Gülsuyu kısa vadede mucizeler yaratan bir iksir. Buz kalıbına gülsuyunu dökün ve buzlukta dondurun. Bir yere mi gideceksiniz, hop bir kalıp alın ve yüzünüze sürün. İşte cildiniz canlandı ve sıkılaştı. Cildiniz çok kuru ise sürekli nemlenmeye ihtiyacı vardır.



Aksi takdirde süreceğiniz fondöten maske gibi duracaktır. Ama ilk olarak peeling yapıp cildi ölü hücrelerden arındıralım... Bir tencereye biraz papatya ve ıhlamur koyarak kaynatın. Buhar yoğunlaştığında başınızı bir havlu ile sararak temizlenmiş cildinizin buharda yumuşamasını sağlayın. Daha sonra bir tatlı kaşığı yoğurt ve bir tatlı kaşığı mısır ununu karıştırıp yüzünüze küçük parçalar halinde sürüp, cildinizi bununla ovun. Toplam 20 dakikanızı alacak bu basit peeling yöntemiyle cildiniz ölü hücrelerden arındı demektir. Nemlendirmek için ise küçük bir elmayı süt ile haşlayıp ezin, çok az bal ve haşladığınız sütten ilave edip bir maske yapabilirsiniz.Diğer bir seçeneğiniz de toz haline getirilmiş bademler! Bademleri az miktarda sıvı ile hamur haline getirin ve cildinize sürün. İşte hem cildiniz nemlendi hem de protein ile beslendi.



Sivilcelere maydanoz



Aman Allah'ım o da ne? Yüzünüzün ortasında kocaman bir sivilce! Hemen mutfağa koşup bir tutam maydanozu havanda eziyorsunuz ve içine 3-4 damla limon sıkıyorsunuz. Sivilcelerin üzerine süreceğiniz bu karışımın 15 dakika kurumasını bekleyin ve ılık suyla yıkayın. İşte 10 dakikada sivilcenizin kırmızılığı yok oldu. Akşamki buluşma eğer sevgilinizleyse, eller en dikkat etmeniz gereken noktalardan biri, tüm gece el ele olacaksınız ne de olsa!



Ellerinizi 5-10 dakika ılık süte batırın! Çünkü sütün içindeki laktik asit cildi anında nemlendirir ve ellerinizi yumuşacık yapar. E tabii, bu durumda enerjik olmanız da şart! Bunun için tavsiyemiz, yulaf gevreğini süt veya yoğurda ilave ederek yemeniz. Zengin protein, lif, vitamin (özellikle de B ve D vitaminleri) ve mineral kaynağı olan yulaf, güç ve enerji verici özellikler içeriyor çünkü.Gözleriniz yorgun olduğunda demlenmiş ılık çaya, makyaj temizleme pamuklarını batırıp gözlerinin üzerinde 5 dakika bekletiyor ve sonrasında da yüzünü soğuk suyla yıkadığında gözlerinin daha canlı baktığını söylüyor.Yorgun olduğunuz zaman göz çevresine hemomid kremi sürmeyi ihmal etmeyin ve 5 dakika bekletip ıslak pamukla temizleyin. Ayrıca sabah uyanınca göz çevresine ve yüzüne buzla şok uygulaması yapın ki güne taptaze başlayabilirsiniz.



Yorgun bir gecenin sonunda gözlerinin altı mosmor ve şişse, buzdolabından çıkmış somon balığını göz altlarınıza koyun ve 10 dakika sonra gözlerinizdeki morluktan kurtuluyor.



Bu konudaki bir başka öneri ise hemen iki tane metal çorba kaşığı almanız (mümkünse buzdolabında biraz soğutarak) gözlerinizin üzerine koymanız. Kaşığın soğukluğu gözlerinizi biraz sızlatır, ama dayanın ve anında farkı görün. Yine göz üzerine patates koymak da bilinen ve işe yarayan yöntemlerden. Peki gelelim cildimize canlılık katmaya:Yüzünüze her sabah melisa, hatmi çiçeği ve papatyayı sıcak suda demleyip biraz saf alkol ekleyerek elde ettiği karışımı sürün. Karışım buzdolabında saklanacak ama! Böylece yüzünüzdeki şişlikler inecek ve cildiniz canlanacak.Üst dudağı alt dudağına göre daha ince olan dudaklar için küçük hile ise ruj sürmeden önce temiz bir diş fırçasıyla dudaklarınızı hafifçe fırçalayın ve aynaya bakın. Evet, dudaklarınız artık daha dolgun görünüyor.



'Peki ya saçlarım, saçlarım da çok mat' diyorsanız... Akşamları bir yere çıkmadan önce ipeksi ve parlak gözükmesi için Yok illa ki doğal bir yöntem istiyorsanız; limon suyunu veya elma sirkesini soğuk suyla konsantre hale getirin. Saçlarınızı yıkadıktan sonra bu karışımla durulayın. Hemencecik saç yüzeyiniz düzgünleşir ve saçınız parlar.



