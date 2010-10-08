-ACİL DURUMLAR İÇİN TEK NUMARA ÇALIŞMASI ANKARA (A.A) - 08.10.2010 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 112'nin acil durumlar için tek numara olarak kullanılmasına ilişkin çalışmayla ilgili, ''Bu sistem, bütün haberleşme sistemleri devre dışı kaldığı hallerde bile haberleşmenin devamını sağlayacak'' dedi. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ile Bakan Yıldırım, 112 acil yardım için bilgisayar destekli sevk ve yönetim sistemi alt yapısı kurulumu çalışmaları hakkında bilgi almak üzere Aselsan'ı ziyaret etti. Yıldırım ve Gönül, Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çavdaroğlu ile Aselsan Genel Müdürü Cengiz Ergeneman tarafından karşılandı. Bakan Gönül, projenin Ulaştırma Bakanlığının çalışma alanına girdiğini belirterek, Aselsan yetkililerinin bu konuda nasıl bir kabiliyete sahip olduğunu ve nasıl katkılarda bulunabileceğini Bakan Yıldırım'a anlatacaklarını söyledi. Ulaştırma Bakanı Yıldırım da büyük bir proje olarak nitelediği çalışmayla ilgili, ''Bu sistem, bütün haberleşme sistemleri devre dışı kaldığı hallerde bile haberleşmenin devamını sağlayacak'' dedi. Yıldırım, projenin bir takvim dahilinde peyderpey tüm Türkiye'de uygulanacağını bildirdi. Sistem kuruluncaya kadar acil durumlar için geçici bir mobil sistemi hayata geçirdiklerini anlatan Yıldırım, sabit sistemin daha geniş kapasiteli olacağını söyledi. Bakan Yıldırım, bir soru üzerine, sistemin pilot il seçilen Antalya ve Isparta'da Emniyet Müdürlükleri tarafından uygulandığını belirterek, ''Sistem bu illerde gayet güzel performans gösteriyor'' diye konuştu.