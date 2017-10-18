Acil Durum Sosyal Güvenlik Ağı bir milyon mülteciye ulaştı

İstanbul, 18 Ekim (DHA) – Avrupa Birliği (AB), tarafından fonlanan mülteci yardım programı Türkiye’de bir milyon mülteciye ulaşıyor.

Türkiye yaşayan mültecileri maddi olarak desteklemek için kurulan Acil Durum Sosyal Güvenlik Ağı (ESSN), mültecilere her ay para, barınma, yiyecek ve sağlık hizmetleri alabilmeleri için nakit yardımı yapıyor.

Programın ilk yılı incelendiğinde, ailelerin ana harcama kalemlerinin, gıda harcamaları, kamu hizmetleri ve kira giderleri olduğu belirtildi.

ESSN programı, AB Kamu Koruma ve İnsani Yardım (ECHO) ve Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Türk Kızılayı ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından kurulan ortaklıktan oluşuyor.

AB Kamu Koruma ve İnsani Yardım delegesi Christos Stylianides, “Düzenlediğimiz en büyük yardım programın sonucu olarak, yardımlarımız bir milyon kişiye ulaştı. Ortaklarımızın da desteğiyle programımızın etkisi günden güne artıyor” dedi.

Yardımların etkisinin yüz binlerce mültecinin hayatını değiştirdiğini ifade eden WFP Yönetici Müdürü David Beasley, “Bu yardımlar mültecilerin barınak, gıda ve eğitime erişimini sağlıyor. Aynı zamanda mültecileri misafir eden Türkiye’nin yerel ekonomisine de bir katkıda bulunuyor” dedi.