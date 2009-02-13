Acil durum haberleşme sistemi kuruluyor

Türkiye'nin Acil Durum Haberleşme Sistemi, AB'nin fon desteğiyle Ulaştırma Bakanlığı tarafından dijital ortamda kurulacak.



AA muhabirinin Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, deprem, sel gibi olağanüstü durumlarda kullanılacak sistemin altyapısı için dünyada kullanılan iki dijital teknolojiden biri seçilecek. İlk olarak Marmara bölgesinde kurulacak sistem, daha sonra diğer bölgelere de yayılacak.



Diğer taraftan deprem, sel ve yangın gibi acil durumlarda kullanılacak sistemin ana omurgası üzerinde Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün haberleşme sistemleri de kurulacak. Böylece bu kurumların analog haberleşme sistemleri de dijital ortama geçecek.



Almanya 5 milyar euroya kurdu



Acil Durum Haberleşme Sistemi'ni ABD ve pek çok Avrupa ülkesi dijital ortama aktardı. Almanya, bu sistemi kurmak için yaklaşık 5 milyar euro harcadı.



Ülkenin coğrafi durumu kurulum süresini belirlediği için dağlık alanlara sahip Türkiye'de sistemin kurulmasının, birkaç yılda tamamlanabileceği tahmin ediliyor.



Ulaştırma Bakanlığı, sistemin altyapı teknolojisinin belirlenmesi için firmalardan teklif aldı ve Marmara Bölgesi için ön çalışmaları başlattı.



Sistemin ilk kurulacağı Marmara Bölgesi'nde kullanımın da yüzde 50'si gerçekleşeceği için buradaki kurulum süresi, projenin tamamlanma süresini de belirleyecek.

