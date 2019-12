Açıkta satılan gıdalar daha çok hasta ediyor

Yaz aylarında mikropların üreme ortamının genişlediği ve açıkta satılan ürünlerin tercih edilmemesi gerektiği bildirildi.



Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Ural, yaptığı açıklamada, vatandaşların özellikle yaz aylarında yiyecek maddelerinde seçici olması gerektiğini ifade ederek, "Gıda maddeleri de sıcaklıktan dolayı çabuk ısındığı için bu mikroplar hızlı şekilde üreyip yayılabiliyor" dedi.



Prof. Dr. Ural, söz konusu mikropların bulunduğu yiyeceklerin tüketilmesi halinde de bazı rahatsızlıkların baş gösterebildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Marul, maydanoz, ıspanak gibi yeşillikler, iyi yıkanmadığı takdirde amip, basilli dizanteri gelişebiliyor. Tatlı, et, tavuk gibi gıdalarda aynı risk söz konusu. Açıkta satılan gıdalarda sıcaklık nedeniyle mikroplar çabuk üreyerek gıda zehirlenmesi gibi rahatsızlıklara neden oluyor. Bu da karın ağrısı, ishal, bulantı ve kusma gibi şikâyetlerle ortaya çıkıyor. Tatlı gıdalardan hastalıklarda belirtiler 6 saatte, et ve tavuk gibi ürünlerde 24-48 saat arasında ortaya çıkıyor. Yeşil gıdalardan bulaşan rahatsızlıkların belirtileri de genelde 1-3 gün içinde ortaya çıkıyor."



Mikroplar çocuk ve yaşlıları daha çok etkiliyor



Çocuk ve yaşlıların, su kaybına tahammülü olmadığı için bu rahatsızlıklardan daha fazla etkilendiğini anlatan Ural, çocuk ve yaşlıların çoğu zaman hastaneye kaldırıldığını, hastalığın iyileşme süresinin 3 günü bulabildiğini bildirdi.



Sıcak havalarda mikroplardan korunabilmek için hijyene önem verilmesi gerektiğini dile getiren Ural, "Açıkta satılan gıdalar ve sıcakta uzun süre bekleyen ürünler alınmamalı. Sebze ve meyveler temiz su ile yıkanmalı, el temizliğine önem verilmeli. Et ve tavukta soğuk zincirde üretilen ürünler tercih edilmeli. Et ürünleri iyi pişirilmeli, açıkta satılanlara itibar edilmemeli" diye konuştu



Ural, yaz aylarında sıvı kaybı fazla olacağı için bol miktarda su ve sıvı gıdaların tüketilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



(AA)