-''AÇIKÖĞRETİMDE SORU SIZDIRILMADI'' ESKİŞEHİR (A.A) - 07.09.2010 - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Davut Aydın, Açıköğretim bütünleme sınavlarında herhangi bir soru sızdırma olayının olmadığını belirterek, bireysel bir kopya eyleminin, medya kuruluşları tarafından yanlış ve tek taraflı olarak, üniversiteden bilgi alınmadan yayımlandığını ve bu nedenle kamuoyunun yanıltıldığını bildirdi. Rektör Prof. Dr. Aydın, yazılı açıklamasında, Açıköğretim Fakültesinin 4-5 Eylülde yapılan bütünleme sınavlarında Maliyet Muhasebesi dersinin sınavında yaşanan bireysel kopya eyleminin medya tarafından yanlış şekilde aktarıldığını kaydetti. Haberlerin tamamının asılsız olduğunu, soruların öğrencilere önceden sızdırıldığı iddiasının kesinlikle yanlış olduğunu ve yapılan incelemeler sonucunda öne sürülen olayın bireysel bir kopya çekme teşebbüsü olduğunu ifade eden Aydın, açıklamasında şunları belirtti: ''4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında sorular ve yanıtları AÜ kurumsal web sitesinde yayınlandı. Haberlerde bahsedilen öğrencinin üzerinde çıkan kopya kağıdındaki bilgilerin daha önceki sınavlarda çıkan sorulardan yapılmış bir derleme olduğu ve öğrencinin bunu bireysel bir kopya için hazırladığı tespit edilmiştir. Haberlerde iddia edildiği gibi 2010 Maliyet Muhasebesi Dersi Bütünleme Sınav Kitapçığının önceden sızdırılması söz konu değildir. Sınav sırasında, salon sınav görevlileri tarafından üzerinde kopya malzemesi ile yakalanan öğrenci hakkında tutanak tutulmuş olup, ilgili hakkında Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında olağan idari işlemler yapılacaktır.'' -''SORUNSUZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ''- Aydın, sınavların mahremiyetinin bulunduğunu ve sınavla ilgili belge ve tutanakların kamuoyuna izinsiz ve yetkisiz bir şekilde aktarılmasının yasal olmadığını bildirerek, salonda tutanak altına alınan, gizli kalması ve sınav görevlilerince muhafaza edilmesi gereken bireysel kopya kağıdının medyaya nasıl ulaştırıldığının tespit edildiğini, ilgililer hakkında da gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını kaydetti. Açıköğretim sınavlarının çok ciddi ve keskin disiplin kuralları çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Aydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Ülkemizdeki merkezi sınav uygulamaları hakkında birçok spekülasyonun yapıldığı bu dönemde üniversitemiz Açıköğretim sınavları hakkında da gerçek olmayan ve kurumumuzun güvenilirliğini ve itibarını sarsacak, kamuoyunu yanlış bilgilendirecek asılsız haberlerin herhangi bir araştırma yapılmaksızın, tek taraflı olarak bazı basın organlarında yer alması üzücü ve düşündürücüdür. Bu tür dayanaksız ve yersiz iddiaların aksine 4-5 Eylül tarihinde Açıköğretim Sınavları tüm Türkiye'de başarılı, güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmiştir.''