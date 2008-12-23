Açıköğretimde kayıt süresi sona eriyor

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerin 2008-2009 öğretim yılı kayıt yenileme işlemleri 26 Aralıkta sona erecek.



Kayıt yenilemek için Vakıfbank'ın herhangi bir şubesine 2008-2009 öğretim yılı "Öğretim Gideri" ve "Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı" 1. taksit tutarlarını ödemeleri yeterli oluyor.



Bankaya ödeme yapıldıktan sonraki iki iş günü içerisinde AÖF Büro-Web Sitesine "http://aofburo.anadolu.edu.tr" girilerek kayıt yenileme işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğinin kontrol edilmesi gerekiyor. Kaydını yenileten öğrenciler, ders kitaplarını, öğrenci kimlik kartı ve bandrollerini bağlı bulundukları AÖF bürolarından alabiliyor.



2008-2009 öğretim yılı "Öğretim Gideri" ve "Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkı Payı" 1. taksit tutarlarını ödemeyen öğrencilerin kaydı yenilenmeyecek ve bu öğretim yılında sınavlar dahil hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamayacaklar.



26 Aralıktan sonra, her ne sebeple olursa olsun (rapor dahil) öğrencilerin hiçbir mazereti kabul edilmeyecek, kayıt yenileme işlemi yapılmayacak ve kayıt yenileme süresi uzatılmayacak.

