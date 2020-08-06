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Açıköğretim psikoloji lisans programları tercih kılavuzlarından çıkarıldı

06 Ağustos 2020 13:45

Meslek derneklerinin, uzmanların ve öğrencilerin tepki gösterdiği açıköğretim psikoloji lisans programları tercih kılavuzlarından çıkarıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan, dün yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde" bir raporun iletildiği duyurulmuştu.

Erdoğan'ın YÖK'e görüş bildirmesi üzerine bugün başlayan tercih süreci öncesi açıköğretim psikoloji lisans programları, YKS tercih kılavuzundan çıkarıldı.

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