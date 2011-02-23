-AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNE MÜJDE ANKARA (A.A) - 23.02.2011 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, açık ilköğretim okulu ile açık öğretim liselerinin harçlarının bugün itibariyle yüzde 50 oranında indirildiğini bildirdi. Bakan Çubukçu, EĞİTEK'teki ''Uzaktan Eğitim Koordinasyon Merkezi ve Alo Eğitim'' hattının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, ''Açık öğretim hizmetlerinin harçları bugün itibariyle yüzde 50 oranında indirilmiştir'' dedi. Çubukçu, ''Vatandaşlarımızın bu hizmetten daha fazla faydalanmaları için açık ilköğretim okulu harçları 20 TL'den 10 TL'ye, açık öğretim liselerinin harçları 40 TL'den 20 TL'ye çekilmiştir. Böylece eğitim imkanından uzak kalmış ya da yarıda bırakmış kadınlarımızı, yetişkinlerimize, özürlü vatandaşlarımızı bu hizmetten faydalanmaya davet ediyorum'' diye konuştu.