Açıköğretim öğrencileri İspanya yolcusu

Manisa’da açıköğretim kurslarında okuyan bir grup öğrenci, AB Gençlik Projesi kapsamında Bulgaristan ve Almanya’dan sonra bu kez İspanya’ya gidecek.



Açıköğretim öğrencilerinin eğitim gördüğü İlkadım AÖF & KPSS kursları bu kez İspanya’da Manisa’yı tanıtmaya hazırlanıyor. Kurs Müdürü Ali Ercan, AB Gençlik Projesi kapsamında yeni ortaklık çalışmalarının devam ettiğini söyledi. “Amacımız ülkemizi, şehrimizi yurtdışında en iyi şekilde tanıtmaktır.”diyen Ercan, “Gençlerimize yeni fırsatlar sağlamak, kurumumuzun misyonu ve vizyonu doğrultusunda gençleri sosyal aktivitelerle etkin, etkili bir çalışmaya dahil etmek istiyoruz.”diye konuştu.



Daha önceden proje kapsamında Bulgaristan ve Almanya’ya öğrencileri götürdüklerini dile getiren proje koordinatörü Hilmi Polat ise “Hedeflerimiz büyük. Her öğrencinin yurt dışına çıkmasını, bu projeler vesilesiyle yeni kültürler görmesini istiyoruz. Gezilerimiz çok faydalı oluyor.”dedi.



