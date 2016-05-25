Açıköğretim mezunları artık THY'de pilot olabilecek

Açıköğretim mezunları da artık Türk Hava Yolları'nda (THY) pilot olabilecek.

Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre, Sürekli artan uçak sayısıyla her yıl 500 yeni pilota ihtiyacı olan Türk Hava Yolları, ihtiyacı karşılayabilmek için pilot alım şartlarını revize ediyor. 2021'e kadar ihtiyaç duyacağı 4 binden fazla pilotu ağırlıklı olarak yurt içi kaynağından karşılamayı hedefleyen Türk Hava Yolları, yetiştirilmek üzere alım yapacağı ikinci pilot aday adaylarında aranan şartlarda yeni bir düzenlemeye daha gitti. Daha önce üniversitelerin 4 yıllık sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinden öğrenci kabul eden bölümlerden mezun adayların başvurularını kabul eden, geçen yıldan itibaren ise ilk kez sözel bölümlerden mezun adaylara da kapılarını açan THY, bu kez açıköğretim mezunlarını pilot alım sürecine dahil etti.

30 Haziran'a kadar başvuru yapabilecekler

THY, 30 Haziran 2016 tarihine kadar yayında olacak yetiştirilmek üzere 2. pilot aday adaylarında açıköğretim mezunu olan adayların da başvurularının kabul edileceğini duyurdu. Türkiye'de yetişen pilot sayısı yetersiz kaldığı için, yurt dışından yabancı pilot alımı da yapan THY'nin bu yöndeki arayışları devam ediyor. Birçok ülkede düzenlediği Road show'lar (tanıtım turları) ile pilot arayan THY, pilot bulmak için bu kez 1-2 Haziran tarihleri arasında Cidde'de düzenleyeceği Road show ile Suudi Arabistan'da pilotlar ile bir araya gelecek. Toplantılarda THY'nin pilotlara sunduğu imkanlar tanıtılacak ve başvurular için yapılacak işlemler anlatılacak.

THY daha önce ABD, Brezilya, İran, Katar, İspanya, Fransa, Rusya'da pilotlar için tanıtım turları düzenlemişti. Türk Hava Yolları pilot alım süreçlerindeki bazı testlerde başarısız olduğu için elenen adaylara tekrar kapılarını açmıştı. Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi sözel bölüm mezunlarına da kapılarını açarken 28 Aralık 2015 tarihinde de alınan bir kararla şirkette çalışan pilotların emeklilik yaş haddini 63'den 65'e çıkarılmış.