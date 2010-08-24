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Yaşam

AÇIKÖĞRETİM LİSELİLERE EK SINAV HAKKI ANKARA (A.A)

24 Ağustos 2010 19:45

-AÇIKÖĞRETİM LİSELİLERE EK SINAV HAKKI ANKARA (A.A) - 24.08.2010 - Açıköğretim Lisesi ve Mesleki Açıköğretim Lisesi öğrencilerine ek sınav hakkı verildi. Milli Eğitim Bakanlığı, ek sınav hakkından yararlanmak isteyenler için 25-27 Ağustos arasında başvuru süresi tanıdı.  Açıköğretim Lisesi, Mesleki Açıköğretim Lisesi ve Açıköğretim Lisesi Yurtdışı Programına kayıtlı öğrencilerden 2009–2010 eğitim–öğretim yılı sonu itibariyle öğrencilik durumu aktif veya donuk, 8 dönem ve üzeri eğitim görmüş, mezuniyetine 12 dersten en fazla 30 kredi kalmış olanlar ek sınav hakkından yararlanabilecek. Bu öğrenciler sınava 3 Eylülde Ankara'da merkezi sistemle iki oturum halinde sınava girecek. Mesleki Açıköğretim Lisesi öğrencilerinden başarısız meslek dersi olanlara da aynı koşulları taşımaları kaydıyla en fazla 40 krediden ek sınav hakkı verildi. Bu öğrenciler de yüz yüze eğitim verilen okullarda 31 Ağustos-7 Eylül arasında uygulamalı ek sınava girecekler.  Sınav ücreti olarak adaylardan 20 TL yatırmaları isteniyor.

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