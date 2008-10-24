Açıköğretim kayıtları, 27 Ekim'de başlıyor

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, kayıt işlemlerinin 27 Ekim- 21 Kasım tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.



Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin uzaktan eğitim sistemi ile eğitim veren İktisat, İşletme ve Açıköğretim fakültelerine ek yerleştirme, dikey geçiş, lisans öğrenimine hazırlık programından 3’üncü sınıfa kayıt, ikinci üniversite ve lisans tamamlama yoluyla başvuracak adayların internet başvuruları ve kayıt işlemlerinin 27 Ekim 2008 tarihinde başlayacağı bildirildi.



Açıklamada şöyle denildi: “Öğrenci adaylarının başvuru işlemleri ‘http://aofkayit.anadolu.edu.tr’ adresinde bulunan siteden, kayıt işlemleri ise illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi Bürolarından olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Bu işlemler 27 Ekim 2008 Pazartesi günü başlayıp, 21 Kasım 2008 Cuma saat 17.00’de sona erecek. Bu tarihten sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması söz konusu olamayacağından, elektrik kesintisi, teknik arızalar veya hattın kesik olması nedeniyle başvuru yapılamaması durumunda öğrenci adaylarının, başvurularını son günleri beklemeden yapmaları gerekiyor. İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli olmadığından, adayların, İnternet başvuru işlemi sonunda oluşturacakları ‘İnternet Başvuru Belgesi’nin yazılı dökümünü alarak, ‘2008-2009 Öğretim Yılı Dikey Geçiş, Ek Yerleştirme, İkinci Üniversite, Lisans Tamamlama ve Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı'ndan 3. Sınıfa Kayıt Kılavuzu'nda açıklanan diğer kayıt belgelerini de hazırlayarak, illerdeki AÖF bürolarında kayıt yaptırmaları gerekiyor. Öğrenci adayları, ‘İnternet Başvuru’ ve ‘Kayıt Kılavuzu’na ‘http://aofkayit.anadolu.edu.tr’ adresinden ulaşabilir veya AÖF bürolarından temin edebilir.”







