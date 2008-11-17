Açıköğretim kayıtları 24 Kasım'da başlıyor

Anadolu Üniversitesinin (AÜ) Uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerine kayıtlı öğrencilerin 2008-2009 öğretim yılı kayıt yenileme işlemleri 24 Kasımda başlayacak, 22 Aralıkta sona erecek.



AÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kayıt yenilemek isteyen öğrenciler, 2008-2009 öğretim yılı öğretim gideri ve cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkı payı 1. taksit tutarlarını 24 Kasımdan itibaren Vakıfbank'ın herhangi bir şubesine TC kimlik numarasını bildirerek ödeyebilecek. Mazeretleri nedeniyle bankaya gidemeyen öğrenciler, yakınları aracılığıyla ödeme yapabilecek.



Kayıt yenileme işleminin gerçekleşip gerçekleşmediği, bankaya ödeme yapıldıktan sonraki iki iş günü içinde AÖF Büro-Web sitesi olan http://aofburo.anadolu.edu.tr'ye girilerek kontrol edilecek. Kaydını 2007-2008 öğretim yılında yeniletmeyip, bu öğretim yılında kayıt yeniletmek isteyen öğrenciler de aynı tarihlerde öğretim gideri ve cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkı payı 1. taksit tutarlarını ödeyerek kayıt yeniletebilecek. Kayıt yenileme kılavuzu 2 Aralıka kadar adresine ulaşmayan öğrenciler, bunları AÖF bürolarından temin edebilecek. Öğrenciler ayrıca kayıt yenileme kılavuzuna, http://www.anadolu.edu.tr" adresindeki "açıköğretim", "kılavuzlar"

linkinden erişebilecek.

