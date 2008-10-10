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Yaşam

Açıköğretim kayıtları, 17 Ekim'de son

Anadolu Üniversitesi'nin (AÜ) uzaktan öğretim sistemine göre eğitim veren iktisat, işletme ve açık öğretim fakültelerinin kayıt işlemleri 17 Ekim'de sona erecek.

10 Ekim 2008 03:00

Anadolu Üniversitesinin (AÜ) uzaktan öğretim sistemine göre eğitim veren iktisat, işletme ve açık öğretim fakültelerinin kayıt işlemleri 17 Ekim'de sona erecek.


AÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2008-2009 eğitim yılında uzaktan öğretim sistemiyle eğitim veren iktisat, işletme ve açık öğretim fakültelerine ÖSS sonucuna göre yerleştirilip yeni kayıt yaptıracak öğrenciler ile Sınıf Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı’na başvuru hakkı kazanan adayların 22 Eylülde başlayan kayıt işlemleri 17 Ekimde mesai bitiminde sona erecek.

Adayların 2008-2009 öğretim yılına ilişkin internet başvuru işlemlerini internetteki "aofkayit.anadolu.edu.tr" adresinden yaptıktan sonra, 2008-2009 öğretim yılı internet başvuru ve kayıt kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak Açık Öğretim Fakültesi bürolarına bizzat başvurmaları gerekiyor.

Mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayan adaylar 14, 15, 16 ve 17 Ekim arasında mazeretlerinin belirtildiği resmi belgeyle kayıtlarını yaptırabilecek. Açık Öğretim Fakültesi büroları, kayıt işlemleri dolayısıyla 11 Ekim Cumartesi günü de açık olacak.


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