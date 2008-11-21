Açıköğretim için ek yerleştirme hakkı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, daha önce merkezi yerleştirmede bir yere yerleşen öğrencilerin, ek yerleştirmede tercih yapamadıklarını anımsatarak, "Şimdi örgün programları kazananlara açıköğretim programlarını tercih etmeleri için bir hak verilecek" dedi.



Yarımağan, gazetecilere YÖK Genel Kurulu'nun ek yerleştirmeyle ilgili kararına ilişkin bir açıklama yaptı.



Sadece Açıköğretim Fakültesine ek bir yerleştirme yapılacağına dikkati çeken Yarımağan,getirilen yeniliğin "örgün programları kazanmış olan öğrencilere de tercih yapabilme hakkı verilmesi" olduğunu kaydetti.



Yarımağan, "Daha önce merkezi yerleştirmede bir yere yerleşen öğrenciler ek yerleştirmede tercih yapamıyordu. Açıköğretimi kazananlar diğer tarafları isteyebiliyorlardı, ama örgün programı kazananlar hiçbir yeri isteyemiyorlardı. Şimdi örgün programları kazananlar için açıköğretim programlarını tercih etmek ile ilgili bir hak verilecek" diye konuştu.



Bundan sonra ek yerleştirmede böyle bir imkan verileceğini belirten Yarımağan, bu sene ek yerleştirmede böyle bir imkan verilmediği için ikinci bir ek yerleştirme yapılacağını söyledi. Yarımağan, bu konuya ilişkin ayrıntılı duyurunun önümüzdeki günlerde yapılacağını bildirdi.

Öte yandan bu sene üniversitelerdeki boş kontenjanlara yapılan ek yerleştirmeye, merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adayların başvuramayacağı, ek yerleştirmede tercih yapabilmek için hiçbir yere yerleştirilmemiş veya Açıköğretim Fakültesinin "kontenjansız programlarına yerleştirilmiş" olmak gerektiği bildirilmişti.

