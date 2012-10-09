Açıköğretim Fakültesi için son kayıt tarihi

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi kayıtlarının 19 Ekim'de sona ereceği bildirildi.

AÜ Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, açıköğretim, iktisat, işletme fakültelerine Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ek yerleştirme, dikey geçiş, ikinci üniversite, af, lisans tamamlama kapsamında internet başvuru ve kayıt işlemleri 19 Ekim'de sona eriyor.

Fakültelere kayıt işlemlerinun 1'nci aşaması, “İnternet Başvuru” 2'nci aşaması da, “AÖF Bürolarından Kayıt” olmak üzere iki süreçte gerçekleştiriliyor. Kayıt yaptıracak adaylar, kayıt süreci hakkında her türlü bilgiyi “http://kayit. anadolu .edu.tr” adresinden ulaşabiliyor ve yine bu siteden başvurularını yapabiliyor.

Kayıtların illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarından yapıldığını ifade eden yetkililer, AÖF büroların adreslerine “http://www.anadolu.edu.tr” linkinden veya 444 10 26 numaralı telefondan ulaşılabileceğini aktardı.