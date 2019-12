-AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ HARÇLARINDA İNDİRİM YOK ANKARA (A.A) - 25.02.2011 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Açıköğretim Fakültesindeki harçların indirilmesi konusunda, ''Çok zannetmiyorum. Zaten harçlarımız o kadar yüksek değil. Hatta küçük de olsa belli oranlarda artırarak, öğrenci katkısını daha yükseltmemiz lazım ki kaliteli bir öğretim sunalım öğrencilerimize''dedi. YÖK Başkanı Özcan, Hilton Otel'deki YÖK-Fullbright İşbirliği Programı Değerlendirme Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Başbakan Erdoğan ile bugün görüşmeniz olacak, içerik nedir?'' sorusu üzerine Özcan, ''Bugünkü toplantının konusu, Adana'da açmayı planladığımız ikinci devlet üniversitesi. Onun yapısı ile ilgili bilgi sunacağım'' dedi. Toplantının başka bir gündeminin de olmadığını belirten Özcan, ''Kısa süren bir toplantı olur zannediyorum. YÖK ile ilgili bir-iki husus da arz edebilirim. Her zaman yapıyorum. 1.5 ayda bir görüyorum Sayın Başbakanımızı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı. Her ikisine de YÖK'te neler olup bittiğini arz ediyorum'' dedi. ''Meclis'te tartışıldı, üniversitelerin ilçelerde kurulmasına yönelik bir düzenleme olacak mı?'' sorusuna Özcan, şu karşılığı verdi: ''Hayır, biz öyle düşünmüyoruz. Biz 100 binin altında olan yerlerde bırakın üniversiteyi fakülte bile açmıyoruz. Siyaseten Meclisimiz öyle kararlar alırsa biz kararlarına uyarız. Biz karşı olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Çünkü eğitim sadece bina, öğretim üyesi değil, entelektüel bir ortamın da hazırlanması lazım öğrenciler için. Onun için küçük yerlerde fakülte, üniversite gibi yapılar kurmak çok doğru olmayan şeyler gibi geliyor bize. Onun için biz ilçelerde üniversite kurulmasına karşı oluruz.'' Sadece nüfusa bakılarak, diğer hususlara bakmadan karar vermenin sakıncalı olabileceğini ifade eden Özcan, siyaseten öyle bir karar olursa uyacaklarını, ancak kendilerine sormaları halinde karşı olduklarını da söyleyeceklerini yineledi. -''HARÇLAR O KADAR YÜKSEK DEĞİL''- Özcan, ''Milli Eğitim Bakanlığı, açık ilköğretim ve açık ortaöğretim harçlarını düşürdü. Bu, açıköğretim fakülteleri için de gündeme gelebilir mi?'' sorusu üzerine, ''Çok zannetmiyorum. Zaten harçlarımız o kadar yüksek değil. Biz devlete olan maliyetin çok altında bir parayı öğrencilerimizden alıyoruz. Çin gibi bir ülkede bile öğrencilere, yüzde 25-30 oranında maliyete katkıda bulunuyor. Bizim de artık yavaş yavaş o türden bir sisteme geçmemiz lazım, hatta artırmamız lazım. Küçük de olsa belli oranlarda artırarak öğrenci katkısını daha yükseltmemiz lazım ki kaliteli bir öğretim sunalım öğrencilerimize'' diye konuştu. ''Böyle bir çalışma var mı?'' sorusunu ''Yok'' diyerek yanıtlayan Özcan, bunun zamanın gelmediğini, okullar açılmadan önce Bakanlar Kurulu kararı ile olduğunu ve henüz bu konuda bir düşünceleri olmadığını vurguladı. ''Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Çeker'in hakkında rektörlükçe başlatılacak soruşturma hakkında bir gelişme var mı?'' sorusu üzerine Özcan, ''Henüz bitmedi. Biz de bekliyoruz, bize daha bir şey gelmedi'' dedi.