Açıköğretim dersleri uydudan yayınlanacak

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine yönelik, TRT aracılığıyla uydudan ders yayını yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Zahid Akman, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fevzi Sürmeli ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanvekili İzzet Özgenç, ders yayınlarının TRT aracılığıyla uydudan yapılması konusunu görüşmek üzere bir araya geldi.



Akman, toplantının ardından RTÜK Toplantı Salonu'nda yaptığı açıklamada, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 1.5 milyona yakın öğrencisinin olduğunu, bu öğrencilerin de eğitimlerini ders kitaplarının yanında internet ve televizyon aracılığıyla aldıklarını anımsattı.



Bu konunun ilgililerinin kendilerinin daveti üzerine RTÜK'te bir araya geldiklerini ifade eden Akman, "Bir araya gelerek bu öğrencilerin 1 yıllık eğitimlerinde televizyon yayınlarının nasıl olacağı konusunu konuştular. Biz bu 3 değerli yöneticimizin görüşmelerine ev sahipliği yaptık" dedi.



Ücret talebi konusunda sorun yaşandı



TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin de TRT'nin daha önce açıköğretim derslerini yayımladığını ancak son çıkarılan kanunda "ücret taleplerinin" yer aldığını söyledi. Şahin, "O konuda küçük bir problem yaşamıştık. Sonra ders sürelerinin azaltılması konusu üniversiteden geldi. Bunu da gözden geçirdik. Ama şu an itibarıyla çok farklı bir noktaya vardık" diye konuştu.



Üniversitenin karasal yayın konusundaki talepleriyle ilgili kendilerine bilgi vereceğini aktaran Şahin, "Ancak yayınların uyduya çıkartılması ve uydudan dağıtılması konusunda biz bir genel mutabakata vardık. Detayları daha sonra teknik düzeydeki arkadaşlar görüşecekler" bilgisini verdi.



Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Sürmeli ise üniversitenin 25 yıldan bu yana verdiği hizmeti daha da yaygınlaştırmayı amaçladığını ifade etti. Açıköğretim Fakültesinin 21 Avrupa ülkesinde öğrencisinin bulunduğunu anlatan Sürmeli, gelecek yıl daha da genişletecekleri bir coğrafyaya uydu kanalıyla derslerini ileteceklerini kaydetti.



‘Lisans imkânımız yok’



RTÜK Başkanı Akman, toplantının ardından gazetecilere bilgi verirken, açıköğretim fakültesi öğrencilerinin bugüne kadar karasal yayın aracılığıyla TRT'den derslerini takip ettiklerini söyledi.



Akman, TRT-3'ten Meclis TV yayınının yapıldığı saatler dışında ders yayımının gerçekleştirildiğini, bu nedenle de çok erken ya da geç saatlerde yapılabildiğini belirtti. Bu durumun öğrencilerin mağduriyetine yol açtığına işaret eden Zahid Akman, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin kendilerine lisans başvurusunda bulunduğunu ancak TRT Kanunu'nda, "Açıköğretim fakültesinin eğitimiyle ilgili yayınlar münhasıran TRT tarafından yapılır" diye çok açık bir hükmün yer aldığını ifade etti. Bu nedenle kendilerinin TRT'nin varlığına rağmen açıköğretim fakültesine lisans verme imkanlarının olmadığını anlatan Akman, şöyle konuştu:



'Bir yol bulmamız gerekti'



"Zaten karasal yayın lisansı veremiyoruz. Uydu yayın lisansı verecektik. Açıköğretim fakültesinin talebi vardı, TRT'nin de zaman sıkıntısı bulunuyordu. Bir de mevzuat var. O zaman ne yapacağız? TRT Genel Müdürü'nü, YÖK Başkanvekili'ni ve Anadolu Üniversitesi Rektörü'nü bir araya getirip bir yol bulmamız gerekti. Bu konuda da sorunun aşılması için ev sahipliğini ben yaptım. Sorunlar konuşuldu. Şimdi açıköğretim fakültesi TRT'nin buketi içinden uydu yayınına çıkacak. Bu şekilde Türkiye genelinde, tüm Avrupa'da, Türk cumhuriyetlerinde ve KKTC'deki öğrenciler, açıköğretim fakültesinin yayınlarını alabilecekler.



Ben ayrıca, Açıköğretim Fakültesi Rektörüne diğer dijital platformlara girmelerini de önerdim. Bir de TRT-3'te Meclis TV yayın saatleri dışındaki sürelerde son derece kaliteli, etkili, öğrenci olmayanların da faydalanabileceği özel dersler seçilerek o saatlerde karasal yayın da yapabilecek. Yani, bugün çok önemli ve tarihi bir gün. Biz de RTÜK olarak bu mutabakata şahitlik ettik."

