Açıklanmayan YGS sorularına dava

Ankara Barosu, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (2014 YGS) uygulanan sınav sorularının ÖYSM tarafından kamuoyuna açıklanmamasını yargıya taşıdı. Baro, söz konusu uygulamanın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Baro tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, bilgiye erişim şeffaflığının, demokrasi ve saydam yönetimin olmazsa olmaz koşulu olduğu vurgulanarak, “Öğrencilerin sınav sonrasında yanlışları ve doğruları bilmek en doğal hakkıdır, bu şeffaflık ve açıklık gereğidir. Bu anlamda soruların gizlenmesi doğru olmaz. Sınavdan sonra bütün soruların açıklanması gerekir ki; eğitimciler tarafından sorular ve cevapları tartışılabilsin incelenebilsin, hatalı soru varsa tespit edilip iptal edilebilsin. Eğitimde esas olan öğrencilerin öğrenmesine, bilgiye erişime olanak vermektir. Bu da gizlilikle sağlanamaz” denildi.

Dava dilekçesinde, sınav soru ve cevaplarının açıklanmasının Bilgi Edinme Kanunu kapsamı dışına çıkarılmasının da Anayasa’ya aykırı olduğu savunularak, iptali için itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması talep edildi.