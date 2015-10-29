Açıklanması ertelenen AB İlerleme Raporu'nda neler var?

Açıklanması iki kez ertelenen ve "AB, mülteci sorununun çözümü için destek beklediği Türkiye, daha doğrusu AKP hükümeti, aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, seçim öncesi sert bir biçimde eleştirerek kızdırmak istemiyor” yorumlarına sebep olan AB İlerleme Raporu’nun içeriğine dair yeni haberler gelmeye devam ediyor.

İlerleme raporunu ilk olarak Alman Die Welt gazetesi sızdırmıştı. T24 yazarı Fulya Canşen’in dünkü köşe yazısında verdiği bilgilere göre, raporda, “Kürtler ile barış sürecine başlanması bir zarurettir”, "Türkiye, tekrar tekrar İslamcı militanların Suriye’ye geçip IŞİD’e katılmasına göz yumuyor hatta destekliyor” gibi ifadeler yer alıyordu.

"Siyasi baskının, işten çıkarılmalar ve açılan soruşturmalarla arttığı gözlenmektedir"

İlerleme raporunda yer alan bir başka tespit de Türkiye’nin son iki yıl içerisinde pek çok konuda AB standartlarının gerisinde kalması oldu. Raporda şu ifadeler yer aldı:

"İfade özgürlüğünün yasama tarafından kısıtlayıcı ve taraflı bir biçimde yorumlandığına sık sık tanık olunduğu gibi, gazeteciler üzerindeki siyasi baskının, işten çıkarılmalar ve açılan soruşturmalarla arttığı gözlenmektedir."

"Türkiye giderek otoriterleşiyor"

Die Welt gazetesinin ardından, Türkiye İlerleme Raporu’nun taslak metnine ulaşan Reuters haber ajansına göre, AB Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu departmanı tarafından hazırlanan ilerleme raporunun taslak metninde, “daha otoriter bir yönetime kayma” yaşandığı belirtilirken şu ifadeler yer aldı:

“Giden hükümet, AB’ye giriş sürecini canlandırmak için çaba harcadı. Fakat bu kararlılığın karşısında, hukukun üstünlüğü, ifade ve toplanma özgürlükleri alanlarında Avrupa standartlarına karşı olan hayati yasalar yürürlüğe girdi."

“Durum 2014’ten bu yana kötüye gidiyor"

Reuters’in haberine göre, hükümetin kontrolü altında ya da hukuksuz siyasi baskılara maruz” bir yargı sistemi tasvirinin yapıldığı taslak metinde, “Durum 2014’ten bu yana kötüye gidiyor. Yargı bağımsızlığı ve güçler ayrılığının altı büyük ölçüde oyuldu. Yargıçlar ve savcılar, ağır siyasi baskı altında” ifadesi kullanıldı. Erdoğan’a kişisel güç kullanımı dolayısıyla üstü kapalı eleştiri yöneltilirken, Cumhurbaşkanı’nın geniş yelpazede iç ve dış siyasi meselelere karışmayı sürdürdüğü ve bunun da Türkiye’de Anayasal yetkilerini aştığı yönünde eleştirilere neden olduğu belirtildi.

Zaman gazetesinden Ceren Kaynak’ın haberine göre, İngiliz Telegraph gazetesi de açıklanması 1 Kasım seçimlerinden sonrasında bırakılan ilerleme raporundan sızan bilgilerle ilgili bir haber yaptı. Telegraph, İlerleme Raporundan sızan bilgiler doğrultusunda, 2014 yılından itibaren Türkiye'de hükümet tarafından hakim ve savcılara uygulanan siyasi baskılarla, hukukun üstünlüğünü yok sayan bir hukuk sisteminin oluşturulduğunu aktardı.