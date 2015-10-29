AB’den zehir zemberek rapor



AB Komisyonu'nun Türkiye İlerleme Raporu taslağı, Türk hükümetinin uygulamalarına yönelik sert eleştiriler içeriyor. Raporun açıklanmasının Türkiye'deki 1 Kasım seçimleri sonrasına ertelenmesi, AB'nin AKP'nin seçim kampanyasını gölgelememe isteği olarak değerlendirilerek tepki toplamıştı.

Reuters haber ajansının ulaştığı İlerleme Raporu taslağında Türkiye'de hukukun üstünlüğü, fikir ve ifade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı alanlarında önemli gerileme yaşandığı eleştirisine yer veriliyor. Güvenlik durumunda büyük kötüleşmeye de dikkat çekilen taslakta 13 yıllık AKP iktidarında devlet yönetiminin giderek politikleştiği ifadesi yer alıyor.

“Yönetim otoriterleşiyor”

Komisyon'un rapor taslağında Türkiye'de yönetimin giderek otoriterleştiği mesajı verilerek, hükümetin AB üyelik sürecini canlandırmak için çaba göstermiş olduğu, ancak hukukun üstünlüğü, toplanma ve ifade özgürlüğü alanlarında Avrupa standartlarına uymayan kilit roldeki yasal düzenlemelerle sürecin gerilediği kaydediliyor.

Rapor taslağında yargı sisteminin giderek artan bir şekilde hükümetin etkisi altında olduğu ya da siyasi baskı ve zorlamaya maruz kaldığına dikkat çekilerek, “Yargının bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı önemli ölçüde zayıfladı, yargıç ve savcılar büyük siyasi baskı altında” tespitine yer veriliyor.

Taslakta, Recep Tayyip Erdoğan'ın iç ve dış politikada pek çok konuda aktif olmaya devam ettiğine dikkat çekilerek bunun Türkiye'de, Cumhurbaşkanının anayasal yetkilerini aştığı eleştirilerine yol açtığı belirtiliyor.

AB: 'Erteleme nedeni siyasi değil'

AB Komisyonu ise raporun açıklanmasının ertelenmesinin siyasi nedenlerden kaynaklanmadığını açıkladı. Komisyon sözcüsü, rapor onaylanıp resmen yayınlanmadan raporun özüne dair yorum yapamayacaklarını belirtti.

Raporun, Avrupa'ya sığınmacı akınının engellenmesi konusunda son dönemde AB ile Türkiye arasındaki pazarlıklara kurban gittiği görüşü hakim. AB Komisyonu, bunun arkasında siyasi nedenler bulunduğunu kabul etmese de Reuters'a konuşan üst düzey bir Komisyon yetkilisi, sert raporun yayınlanması için 1 Kasım seçimlerinin beklendiğini doğruladı.

Reuters haber ajansına konuşan kaynak, ajansın yayınladığı taslağın Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 18 Ekim'de İstanbul'da Erdoğan ile görüşmesi öncesinde hazırlandığını, ardından metnin tonunun yumuşatılmış olabileceğini belirtti.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, üye ülkelerle ilgili ilerleme raporlarının ne zaman onaylanıp yayınlanacağına Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker'in karar verdiği bildirildi. İlerleme raporları genellikle ekim ayında yayınlanıyor.