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Politika

Açıklamanın AKP sözcüsünden gelmesi iktidarsızlık örneğidir ANKARA (A.A)

29 Aralık 2011 21:22

-Açıklamanın AKP sözcüsünden gelmesi iktidarsızlık örneğidir ANKARA (A.A) - 29.12.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, ''Aradan 20 saat geçtikten sonra Uludere felaketine ilişkin ilk açıklamanın hükümet yerine AKP sözcüsünden gelmesi bir iktidarsızlık örneğidir'' dedi. Tanrıkulu, Irak sınırında düzenlenen hava harekatı sırasında, Şırnak'ın Uludere mevkisinde köylülerin hayatını kaybettiği iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Olaya ilişkin ilk açıklamanın hükümet tarafından yapılması gerektiğini savunan Tanrıkulu, şunları kaydetti: ''Aradan 20 saat geçtikten sonra Uludere felaketine ilişkin ilk açıklamanın hükümet yerine AKP sözcüsünden gelmesi bir iktidarsızlık örneğidir. Bu hükümetin Başbakanı, Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yok mu? Bu operasyonu kim yapmıştır veya yaptırmıştır? AKP mi, Genelkurmay mı, yoksa hükümet mi? Hükümet neden konuşmuyor? Bu yapılan açıklama hükümetin bu sorunu çözme iradesinden ne kadar uzaklaştığını ortaya koymaktadır. Ölümler için adli ve idari soruşturma yapılması hükümetin siyasal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu açıklama, olayın vahametini kavramaktan uzak bir açıklamadır. Bu ölümler sıradanlaştırılamaz. Hüseyin Çelik'in açıklaması ölümler sanki trafik kazası sonucunda olmuş gibi bir anlayışı yansıtmaktadır.''  CHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, ''20 saat geçmesine rağmen Hüseyin Çelik, 'Kimlikler hala belirlenmedi' demektedir. Oysa isimler bellidir, kim oldukları bellidir. Hüseyin Çelik, hükümete zaman kazandırmaya çalışıyor. Eğer gerçekten 'ileri demokrasi' olsaydı öncelikle böyle bir olay olmazdı. Olsaydı o hükümetin ilgili bakanları sorumluluk kabul eder ve gereğini yapardı. Bu bir felakettir. Bu felaketin siyasal sorumluluğu hükümete aittir'' görüşünü savundu.

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