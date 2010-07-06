



"Müvekkilim ile eşi arasında devam etmekte olan boşanma davası ile ilgili olarak isim zikredilmek suretiyle "70'lik çiftin yatak kavgası" başlığı ve çıplak kadın erkek resmi altında müvekkilimin kişilik haklarını hiçe sayan şekilde 01.07.2010 tarihli haber yayına konulmuştur.



Bu haber içeriği tamamen müvekkilimin kişilik haklarını ihlal eder şekilde düzenlenmiş ve verilmiştir. Bilindiği üzere basın, onur ve saygınlığı ihlal eden olayları kamu yararına bulmadıkça açıklama hakkına sahip değildir. Diğer taraftan haberin başında kullanılan flu halde çıplak şekilde görünen kadın ve erkek resmi de bu onu kırıcı ve saygınlığı zedeleyici hukuk dışı yayının verdiği zararı arttırmaktadır.



Verilen haber müvekkilimin psikolojik olarak yıkılmasına neden olmuştur. Haberin verilme şekli ve içeriği müvekkilimizin yaşam ve sağlık hakkına açık saldırı niteliği taşımaktadır.



Sözkonusu bu saldırının sorumluları hakkında gerekli yasal işlemlere başlanmıştır.



Durum saygı ile kamuoyuna duyurulur. 01.07.2010



Avukat Saim Onur Aycan





