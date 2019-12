-AÇIKHAVA'DA İSPANYOL RÜZGARI ESECEK İSTANBUL (A.A) - 23.06.2011 - ''Flamenko'nun Bohem Prensi'' olarak bilinen ünlü İspanyol dansçı Joaquin Cortes, yarın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde İstanbullular için performansını sergileyecek. İkinci kez geldiği İstanbul'un büyüleyici atmosferinde dans etmekten çok mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren başarılı dansçı, flamenko müziğine getirdiği özgün dans ritmleriyle hazırladığı sıra dışı performansıyla unutulmaz bir gösteri sunacak. Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yönettiği, ''Limonata'', 27 Haziran tarihinde İkinci Kat Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak. Sami Berat Marçalı'nın kaleme aldığı ve karmaşık kent yaşamı arasında kaybolan aile yapısının, gerçekleşen bir aile ziyareti etrafında anlatıldığı oyunda, Banu Çiçek Barutçugil, Heves Duygu Tüzün, Deniz Türkali, Tevfik Şahin, Barış Gönenen ve Sezgi Mengi karakterleri canlandıracak. ''Generaller, Savaş ve Barbekü'' isimli oyun, 29 Haziran'da Enka Açık Hava Tiyatrosu'nda perdelerini açacak. Boris Vian'ın yazıp Engin Alkan'ın yönettiği oyunda, ekonomik krizden çıkmak için düşmanlığı körükleyen Batı uygarlığının saldırgan davranışları Aşkın Şenol, Umut Temizaş, Ayça Koyunoğlu, Deniz Özmen, Ahmet Kaynak, Volkan Girgin, Ercüment Acar ve Fatih Koyunoğlu tarafından izleyiciye anlatılacak. -JAMES BLUNT İSTANBUL'DA- Dünyaca ünlü müzisyen James Blunt, yarın Küçükçiftlik Park'ta vereceği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak. ''Goodbye My Lover'', ''You're Beautiful'' gibi şarkılarıyla dünya çapında hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Blunt, yeni albümü ''Some Kind of Trouble''un tanıtım konseri için ilk kez Türkiye'de konser verecek. Sanatçı, İstanbul ve İzmir'de vereceği konserlerle hayranlarıyla buluşacak. Uluslararası alanda büyük üne sahip, besteci, piyanist ve gitarist Itamar Erez, 25 Haziran'da Akbank Sanat'ta konser verecek. Katıldığı birçok caz festivalinin yanı sıra kazandığı birçok ödülle tanınan sanatçıya vereceği konserde saksafonda Yoram Lachish, kontrbasta Yorai Oron ve davulda Dani Benedikt'ten oluşan The Adama Ensemble isimli grup eşlik edecek. Yine Akbank Sanat'ta 28 Haziran'da gerçekleşecek konserde, ''The Snow Owl'' olarak bilinen Juan Sebastian Garcia-Herreros sahne alacak. Müzik hayatı boyunca Elton John, Victor Wooten ve The Spanish Harlem Orchestra gibi Grammy ödüllü sanatçılarla birlikte konser veren müzisyene İstanbul performansında, piyanoda Hector Martignon, perküsyonda Roberto Quintero, saksafonda Klaus Dickbauer, trompette Alexander Wladigeroff ve davulda Stoyan Yankulov destek verecek. Aya İrini Müzesi aynı gün, Schleswig-Holstein Festival Orkestrası'nın unutulmayacak performansına ev sahipliği yapacak. Şefliğini Christoph Eschenbach'ın üstleneceği konserde, viyolonsel virtüozu Alissa Weilerstein ile sahne alacak olan orkestra, Gioachino Rossini'nin İtalya'da Bir Türk, Camille Saint-Sens'in La minör Viyolonsel Konçertosu, No. 1, Op. 33 ve Johannes Brahms'ın Do minör Senfonisi ile No. 1, Op. 68'i seslendirecek. Aynı gün sahne alacak bir başka sanatçı Joss Stone, Santralistanbul'da dinleyicileriyle buluşacak. İngiltere'nin en önemli soul sanatçıları arasında gösterilen Grammy Ödüllü Stone, ilk kez sahneye çıkacağı Türkiye'de benzersiz vokali ve başarılı sahne performansı ile uzun süre unutulmayacak bir konsere imza atacak. Türkiye'nin yıllardır istikrarlı bir şekilde müzik yapan grubu Bulutsuzluk Özlemi de aynı gün eskimeyen parçalarını Beyoğlu Hayal Kahvesi ziyaretçileri için icra edecek.