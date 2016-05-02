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Deutsche Welle

'Açık toplumu düşmanları istismar ediyor'

Alman basınının yorum sütunlarında İslam karşıtlığını programına alarak tepki çeken Almanya İçin Alternatif (AfD) partisine ilişkin yorumlar dikkat çekiyor.

02 Mayıs 2016 21:42


Almanya İçin Alternatif (AfD) Stuttgart'taki parti kongresinde İslam karşıtlığını
programına taşıdı. Yapılan oylamada "İslam Almanya'ya ait değildir" söylemi
çoğunluğun oylarıyla kabul edildi.

Nürnberger Zeitung'un yorumunda özetle şu görüşlere veriliyor: “Din özgürlüğüne
anayasal güvenceyi çekerseniz bu bir gün Hıristiyanlara da yönelebilir. Hırıstiyan öncü
kültüründen, kilise tarihinden, reformasyon ve aydınlanmadan dem vuranların dinin
kökenleri hakkında fazla bilgi sahibi olmadıkları kesin.”

Die Welt gazetesinin yorum sütunlarında AfD şu sözlerle eleştiriliyor: “Kibir,
demokrasinin standartlarını karşılayabilmek için kendisine bir şekil arıyor. Yasalarına
ve kültürüne kuşku duymalarına rağmen. Açık topluma kuşkuyla yaklaşanlar ve açık
toplumun düşmanları bu yapıyı kendi amaçları doğrultusunda istismar etmeyi
seviyorlar. Genç AfD parti programı gündemiyle topladığı ilk genel kurulunu bu
havada tamamladı.”

Münih'te çıkan Süddeutsche Zeitung'un yorum sütunlarında da AfD konusu öne
çıkıyor. Genel kurulda gündeme gelen Almanya'nın AB'den çıkış talebi “AfD'nin
siyasi gerçeklikten ne kadar uzak olduğunu ortaya koyuyor” sözleriyle niteleniyor. 

Yorum şöyle devam ediyor:”AfD genel kurulunda yalnızca siyaset değil hukuki zemin
de anayasa sanki bir kağıt parçasıymışcasına tartışmalı hale getirildi. AfD, Euro
Bölgesi üyeliğinin halk oyuna sunulmasından cumhurbaşkanının doğrudan halk
tarafından seçimine anayasayla bağdaşmayan bir dizi öneri gündeme getirdi. Stuttgart
genel kurulundan sonra AfD'nin tam olarak ne olduğu daha iyi anlaşıldı.”  

Stuttgarter Nachrichten AfD genel kurulunu ele alan bir başka gazete. Yorumda,
AfD'nin güçlenmesinin toplumdaki kutuplaşma ve sertleşme eğilimini ortaya koyduğu
belirtiliyor. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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