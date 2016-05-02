'Açık toplumu düşmanları istismar ediyor'



Almanya İçin Alternatif (AfD) Stuttgart'taki parti kongresinde İslam karşıtlığını

programına taşıdı. Yapılan oylamada "İslam Almanya'ya ait değildir" söylemi

çoğunluğun oylarıyla kabul edildi.

Nürnberger Zeitung'un yorumunda özetle şu görüşlere veriliyor: “Din özgürlüğüne

anayasal güvenceyi çekerseniz bu bir gün Hıristiyanlara da yönelebilir. Hırıstiyan öncü

kültüründen, kilise tarihinden, reformasyon ve aydınlanmadan dem vuranların dinin

kökenleri hakkında fazla bilgi sahibi olmadıkları kesin.”

Die Welt gazetesinin yorum sütunlarında AfD şu sözlerle eleştiriliyor: “Kibir,

demokrasinin standartlarını karşılayabilmek için kendisine bir şekil arıyor. Yasalarına

ve kültürüne kuşku duymalarına rağmen. Açık topluma kuşkuyla yaklaşanlar ve açık

toplumun düşmanları bu yapıyı kendi amaçları doğrultusunda istismar etmeyi

seviyorlar. Genç AfD parti programı gündemiyle topladığı ilk genel kurulunu bu

havada tamamladı.”

Münih'te çıkan Süddeutsche Zeitung'un yorum sütunlarında da AfD konusu öne

çıkıyor. Genel kurulda gündeme gelen Almanya'nın AB'den çıkış talebi “AfD'nin

siyasi gerçeklikten ne kadar uzak olduğunu ortaya koyuyor” sözleriyle niteleniyor.

Yorum şöyle devam ediyor:”AfD genel kurulunda yalnızca siyaset değil hukuki zemin

de anayasa sanki bir kağıt parçasıymışcasına tartışmalı hale getirildi. AfD, Euro

Bölgesi üyeliğinin halk oyuna sunulmasından cumhurbaşkanının doğrudan halk

tarafından seçimine anayasayla bağdaşmayan bir dizi öneri gündeme getirdi. Stuttgart

genel kurulundan sonra AfD'nin tam olarak ne olduğu daha iyi anlaşıldı.”

Stuttgarter Nachrichten AfD genel kurulunu ele alan bir başka gazete. Yorumda,

AfD'nin güçlenmesinin toplumdaki kutuplaşma ve sertleşme eğilimini ortaya koyduğu

belirtiliyor.