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Kültür-Sanat

Açık Radyo şenliği başlıyor

Açık Radyo’nun düzenlediği Radyo şenliklerinin onbirincisi bu yıl 15 Mart’ta başlıyor

14 Mart 2014 15:05

11. Açık Radyo Günleri başlıyor. 19. yılını dolduran ve bugüne kadar herhangi bir sermaye grubu veya devletin desteği olmadan, tamamen bağımsız yayıncılık yapan Açık Radyo, 15-23 Mart arasında dinleyici, programcı ve dostlarını bir kez daha bir araya getiriyor.

9 gün 99 saat sürecek radyo günlerine dinleyicilerin yanı sıra, kültür, sanat, edebiyat insanları, müzisyen, oyuncu ve yönetmenler de katılacak.

Bunlardan bazıları şöyle: Ayyuka, Birsen Tezer, Burak Güven, Büyük Ev Ablukada, Ceylan Ertem, Eraslan Sağlam, Feryal Öney, Gevende, Hakan Vreskala, Harun Tekin, Levent Üzümcü, Marsis, Sezen Aksu, Uğur Yücel, Umut Töre Bandosu, utkan'la deniz, Yüzyüzeyken Konuşuruz…

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