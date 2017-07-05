Açık öğretim imam hatip liselerinde okuyan öğrencilerin örgün eğitime dönme başvuruları müftülükte yapılacak!

Yerleştirme Esas Puanı (YEP) olmayan öğrencileri en yakın imam hatip lisesine yerleştirilmesine ilişkin uygulamasına devam eden MEB’in açık öğretim imam hatip liselerinde okuyan hafızlık öğrencilerinin örgün eğitime dönme başvurularını da müftülüklere yapması talimatını verdiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, lise tercih sürecinin başlaması ile imam hatipler için harekete geçen MEB, imam hatip liselerine yapılacak kayıt ve nakil işlemleri kolaylaştırmaya devam ediyor. Ortaokulda Kur’an kursuna giderek hafızlık eğitimi alan ancak TEOG’a girmeyen öğrenciler için imam hatip liselerinde özel kontenjanlar ayıran MEB, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan protokoller ve projeler ile eğitime yön veriyor. MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından imam hatip liselerine gönderilen yazıda yeni döneme ilişkin kayıt kabul ve nakil işlemlerine ilişkin esaslar yer aldı. Yazıda, 8. sınıfı bitiren ve YEP puanı olmayan öğrencilerden ‘talep edenlerin’, en yakın Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne yerleştirileceği duyuruldu. 2017-2018 eğitim öğretim yılında da MEB, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı arasında yapılan protokollerle yürütülen hafızlık projesinde öğrencilerin eğitimlerine ilişkin esasları da düzenlendi. Bu kapsamda ortaokulda Kur’an kursuna giderek hafızlık eğitimi alan ancak TEOG’a girmeyen öğrencilerin hafızlık belgesi sahibi olanlar, bu programın yürütüldüğü istediği imam hatip analolu lisesine gidebilecek.

Kayıtlar Diyanet’e

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün, öğrencilerin eğitimlerine ilişkin işlerimlerin bir bölümünü Diyanet’e devretmesi de dikkat çekti. Bakanlık, halen Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi programında eğitim gören ve hafızlık belgesi olan 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin örgün eğitime dönmek için müracatların müftülükler aracılığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’na yapılması talimatı verildi. Diyanet ile MEB’in birlikte oluşturacağı komisyonca değerlendirilecek öğrencilerin Anadolu İmam Hatip Liseleri’nin boş kontenjanlarına yerleştirilmesine karar verildi.