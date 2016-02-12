Açık Öğretim Fakültesi sınav sonuçları açıklandı

Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği açık öğretim sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları, anadolu.edu.tr internet sitesinden T.C. No ve AÖF öğrenci şifresi bilgileri girilerek sorgulanabilir.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde yer alan önlisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler Açık Öğretim Sınav Yayınlama Sistemi üzerinden açıklanan AÖF 2016 sınav sonuçlarını, aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirler.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2015-2016 Güz Dönemi Final Sınavı Sonuçlarını öğrenmek için tıklayın