T24 LogoT24 Logo
Spor

Açık mayo giydiği için eleştirildi: Cinsel organının şekli görülüyor!

'Cinsel organının şekli görülüyor' diye eleştirilen 21 yaşındaki sporcuya sosyal medyadan birçok destek geldi

15 Haziran 2015 17:11

Güney Asya Oyunları’nda Malezya’ya iki altın madalya kazandıran kadın ritmik jimnastikçi Farah Ann Abdulhadi, açık bir mayoyla yarıştığı için çoğunlukla İslam ülkelerinin içinde bulunduğu bir grup ülkedeki eleştirmenler tarafından "Cinsel organının şekli görülüyor" diye eleştirildi. 

21 yaşındaki sporcuya, sosyal medyadan binlerce insan desteklerini iletti. Business Insider’ın haberine göre; Abdulhadi, “Bana destek olan herkese en içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Böylesine harika ve olumlu tepkiler almak çok güzel bir duygu” mesajını paylaştı. 

Abdulhadi’nin Facebook sayfası 11 bin kişi tarafından beğenildi

ETİKETLER

jimnastikFarah Ann Abdulhadiaçıkmayodedilerdesteksosyal medyapaylaşım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24