Açık mayo giydiği için eleştirildi: Cinsel organının şekli görülüyor!

Güney Asya Oyunları’nda Malezya’ya iki altın madalya kazandıran kadın ritmik jimnastikçi Farah Ann Abdulhadi, açık bir mayoyla yarıştığı için çoğunlukla İslam ülkelerinin içinde bulunduğu bir grup ülkedeki eleştirmenler tarafından "Cinsel organının şekli görülüyor" diye eleştirildi.

21 yaşındaki sporcuya, sosyal medyadan binlerce insan desteklerini iletti. Business Insider’ın haberine göre; Abdulhadi, “Bana destek olan herkese en içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Böylesine harika ve olumlu tepkiler almak çok güzel bir duygu” mesajını paylaştı.

Abdulhadi’nin Facebook sayfası 11 bin kişi tarafından beğenildi