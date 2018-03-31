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Eğitim

"Açık lise sınavında cevap anahtarları eksik kalınca öğrenciler soruları yanıtlayamadı"

17 Mart'ta yapılması planlanırken bugüne ertelenen Açık Lise sınavlarında eksik optik okuyucu olduğu bildirildi

31 Mart 2018 16:27

Milli Eğitim Bakanlığı  normalde 17-18 Mart 2018 tarihinde yapılması gereken Açık lise sınavlarını 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerine ertelenmesinden sonra cevap anahtarlarının eksik olduğu iddia edildi. Cevap kağıdında sadece 4 ders için yer ayrılan ama dört dersten fazla sınavı olan adaylar, cevap anahtarı eksik basıldığından sorulara yanıt veremedi.

Evrensel'de yer alan habere göre, İzmir'de de sabah saatlerinde giren öğrenciler optik formunun yanlış basıldığı görünce kimi soruları cevaplayamadı. Örneğin 6 ders varken cevap kağıdında 3 dersin yer alması adayların karşılaştığı soruna 'Biz şimdi ne yapacağız, ben mezun olacaktım ancak şimdi mezuniyetim bir sonraki döneme sarkacak' dedi.  Kimi aday bir sonraki döneme sarkan derslerini düşünürken kimi de askere gideceğini ve bir daha nasıl hazırlanacağını sordu.

Kocaeli'de de Evrensel'e ulaşan bir Açık Lise öğrencisi, durumun anlaşıldığında öğrencilerin büyük bir şok yaşadığını belirtti. Mezun olması için 4 krediye ihtiyacı olan öğrenci, "Normalde sınav tarihi 17-18 Mart'tı, bu haftasonunu ertelediler. İşi ne kadar özensiz yaptıkları ortada, yine olan bize oldu. Mezun olmam için 4 kredi lazımdı, çalışabildiğim derslerin cevap anahtarı yok, basılmamış. 7 dersten sınavım vardı, 4'ünün cevap anahtarını basmışlar. Fotokopi çekip Ankara'ya yollayacaklarını söylediler" dedi.

 

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