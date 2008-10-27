Açık lise kayıtları devam ediyor

Liseyi dışardan bitirmek isteyen öğrencilerin devam ettiği Açıköğretim Lisesi kayıtları 19 Aralık´a kadar devam ediyor.



Milli Eğitim Bakanlığı´ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı´na bağlı Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olup, durumu aktif veya donuk olan öğrencilerin, 6 Ekim Pazartesi günü başlayan 2008-2009 eğitim öğretim yılı birinci dönem kayıt yenileme işlemleri, 19 Aralık Cuma günü sona erecek.



Açıklamaya göre, öğrenciler kayıtlarını il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapabilecek.





