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Yaşam

Açık lise kayıtları devam ediyor

Liseyi dışardan bitirmek isteyen öğrencilerin devam ettiği Açıköğretim Lisesi kayıtları 19 Aralık´a kadar devam ediyor.

27 Ekim 2008 02:00

Liseyi dışardan bitirmek isteyen öğrencilerin devam ettiği Açıköğretim Lisesi kayıtları 19 Aralık´a kadar devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı´ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı´na bağlı Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olup, durumu aktif veya donuk olan öğrencilerin, 6 Ekim Pazartesi günü başlayan 2008-2009 eğitim öğretim yılı birinci dönem kayıt yenileme işlemleri, 19 Aralık Cuma günü sona erecek.

Açıklamaya göre, öğrenciler kayıtlarını il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapabilecek.


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