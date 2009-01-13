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Sağlık

Açık havada oynamak miyop riskini azaltıyor

Yapılan bir araştırmaya göre, dışarıda, açık havada oynamak çocuklarda miyop oluşma riskini azaltıyor.

13 Ocak 2009 02:00

Yapılan bir araştırmaya göre, dışarıda, açık havada oynamak çocuklarda miyop(uzağı görememe) oluşma riskini azaltıyor. Her gün dışarıda geçirilen iki, üç saat miyop riskini yarıya indiriyor.

Elde edilen bulgular, miyopun kısık ışıkta bilgisayar kullanmak, televizyon izlemek veya kitap okumaktan kaynaklandığı teorisine zıtlık gösteriyor ve açık havada geçirilen zamanın daha mühim bir faktör olduğunu öne sürüyor. Miyop genelde çocuklukta ortaya çıkıyor ancak pek çok yetişkinin göz sağlığı ofis ortamında çalışmaya başladıktan sonra bozulmaya başlıyor.

Daily Mail'de yer alan bilgilere göre, Avustralyalı uzmanlar güneş ışığının gözün bozulmasına engel olan bir çeşit kimyasal salınımını harekete geçirdiğini öne sürüyor. Avustralyalı uzmanlar farklı etnik kökenlerden gelen çocuklar üzerinde yaptıkları inceleme neticesinde, göz bozukluğu oranının en düşük olduğu Avustralyalı çocuk grubunun, dışarıda en fazla vakit geçiren grup olduğunu belirledi.

Araştırmayı yürüten uzmanlardan Prof. Ian Morgan, şehirlerde yaşayan çocuklarda görülen miyop vakalarının hızla arttığını ve en önemli etkenin açık havada geçirilen zamanın azalması ile ilgili olduğunu vurguladı. Ayrıca açık havadaki daha parlak ışığın dopamin salgısını harekete geçirdiğini ve bu hormonun göz şekli bozukluğu ve miyop oluşumuna engel olduğunu da sözlerine ekledi. Amerika ve Hindistan'da yapılan araştırmalar da benzer sonuçlar gösterdi.

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