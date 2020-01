Açık havada kısa film gecesi; Nebile Hanım'ın Solucan Deliği, Zelal, Kot Farkı...

Programını Başka Sinema'nın hazırladığı Uniq Açık Hava Film Festivali'nde bu akşam (8 Haziran 2017) aralarında "Nebile Hanım'ın Solucan Deliği", "Zelal" ve "Kot Farkı"nın da bulunduğu 6 kısa film sinemaseverlerle buluşacak. Başka Sinema iş birliği ile düzenlenen "kısa film gecesi"ne, filmlerin yönetmenleri de katılacak. Gösterimler, saat 21.15'de başlayacak.

Nazlı Eray'ın eserinden yönetmen Pınar Yorgancıoğlu'nun senaryo uyarlamasını yaptığı Nebile Hanım'ın Solucandeliği'nde Zerre'deki performansıyla Moskova Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazanan Jale Arıkan ile Tim Seyfi'nin yanı sıra Judith Hoersch, Yaşar Çetin ve Selin Kavak da rol alıyor.

Gösterimi yapılacak kısa filmler ve tanıtımları şöyle:

Cemil Şov

2016 | Dram | 13′ | Türkçe

Utangaç bir adam olan Cemil, bir alışveriş merkezinin arka tarafındaki depo bölümünde bir güvenlik odasında çalışmaktadır. Çok istemesine rağmen ayın güvenlik elemanı ödülünü alamayınca içindeki isyanı kimsenin tahmin edemeyeceği bir şekilde gösterecektir.

Yönetmen: Barış Sarhan

Oyuncular: Ozan Çelik, Gülce Oral, Alican Yücesoy

Kılçık

2016 | Dram | 12′ | Türkçe

İki yıldır öğlende aynı restoranı, sadece kendisi için kapatan Adam, her gün olduğu gibi o gün de restorana gelir. Servisini yapacak olan garson Sezgin kendisini beklemektedir. Her şeyin yolunda gideceğini ve yine yemeğini istediği gibi yiyeceğini sanan adamın planlarını, menüdeki Lipsos balığı değiştirecektir.

Yönetmen: Kerem Ayan

Oyuncular: Serkan Keskin, Serdar Orçin, Burak Türker

Benim, yalnızlık aleti

2016 | Dram | 12’25’’ | Türkçe

Hasan Ali tüm hayatını mekanik aletlerle birlikte evinde geçirmektedir. Yalnızlık hissini yok etmek için kullandığı Simulakra adındaki simülatör de bu aletlerden biridir. Simülatörde geçirdiği bir kazanın ardından durağan ve güvenli hayatı değişmeye başlar.

Yönetmen Director : Can Eren

Oyuncular: Turgay Doğan, Hasan Yıldırım, Reyhan Özdilek, Yiğit Çakır

Zelal

2016 | Dram | 17’| Kürtçe – Türkçe | İngilizce Altyazı

Zelal, oğlu İbo’yla birlikte yaşamaktadır. Eşini kaybetmiştir. Evinde çocuk bakarak geçimini sağlar. Dışarı çıkmaz. Kendini evin içine kapatmıştır. Bir gün arkadaşı Seher onun yerine işe gitmesini ister. Zelal, gittiği yerde unuttuğu bir şeyle karşılaşır.

Yönetmen: Filiz Işık Bulut

Oyuncular: Devrim Karadağ, Kısmet Bulut, Hayriye Tanış, İbrahim Bulut

Nebile Hanım'ın Solucan Deliği

2016 | Dram | 14’ | Türkçe – Almanca | İngilizce Altyazı

Almanya’da yaşayan, iki çocuk annesi Nebile’yi, sıkıcı yaşamından uzaklaştıran tek şey, yan komşularından gelen seslerdir. Günlerini genç çiftin gülüşmelerini dinleyip hayaller kurarak geçiren Nebile, dayanamayıp gizli bir tünel kazmaya başlar.

Yönetmen: Pınar Yorgancıoğlu

Oyuncular: Jale Arıkan, Tim Seyfi

Kot Farkı

2016 | Dram | 11’ | Türkçe | İngilizce Altyazı

Cenaze evinde maaş istemek ahlaki bir sınır ihlali midir yoksa bir hak talebi mi? Sevim’in bakıcı olarak çalıştığı evin yaşlı hanımı ölmüştür. Sevim sonunda maaşını isteyecek cesarete ulaşır. Büyütmeden halletmeye çalıştığı maaş mevzusu bu ay maaşın kimin tarafından verileceği belli olmadığından bu orta üst sınıf aile için büyük bir olaya dönüşür.

Yönetmen: Ayris Alptekin

Oyuncular: Hatice Arslan, Hülya Gülşen, Şehsuvar Aktaş

Uniq Açık Hava Film Festivali, şu programla devam edecek:

11 Haziran Pazar

MOONLIGHT



13 Haziran Salı

PRINCESS MONONOKE



15 Haziran Perşembe

ELLE



18 Haziran Pazar

MY LIFE AS A ZUCCHINI

THE RED TURTLE

20 Haziran Salı

CAPTAIN FANTASTIC



22 Haziran Perşembe

PATERSON



25 Haziran Pazar

I, DANIEL BLAKE



27 Haziran Salı

DESIERTO



29 Haziran Perşembe

ALBÜM