Açık havada gaz çıkarmak yasaklanıyor

T24 - Malawi Adalet Bakanı George Chaponda, hükümetin kamuya açık yerlerde gaz çıkarılmasını yasaklamaya hazırlandığını doğruladı.



Chopanda gaz çıkarmayı suç kapsamına alan yasa tasarısının gelecek hafta parlamentoda ele alınacağını söylüyor.



Söz konusu yasanın, kamu hayatında adabı korumak için hazırlanan bir paketin parçası olacağı açıklandı. Adalet bakanı Chopanda bu yasanın da kamuya açık alanda tuvaletini yapmayı yasaklayanlardan farksız olduğunu savundu.



Ancak Afrika'nın güneydoğusundaki 15 milyon nüfuslu ülkenin halkının bu yasanın nasıl uygulanacağı konusunda şüpheleri var.



Fransız Haber Ajansı AFP, Chaponda'nın bir radyo istasyonuna "Düzeni korumak bize düşüyor. Diktatörlük zamanında (1964-1994) böyle miydi?" dediğini aktardı.



"İnsanlar yaptıklarının sonuçlarından çekinirdi. Şimdi çok partili yaşam ve özgürlükler yüzünden, insanlar her istedikleri yerde rahatlayabileceklerini düşünüyor."



"Doğanın gerekleri kontrol edilebilir. İsteyenler, bir tuvalete gidip rahatlayabilir." Ülkede ilk olarak 1929'da bu konuda bir 'hava kirliliği' yasası çıkarılmıştı. Şimdi önerilen değişiklikler ise bu 'cürüm'ün ufak bir cezaya tabi tutulabilmesinin yolunu açıyor. Chopanda "Bırakalım da gereğine milletvekilleri karar versin" diyor.



Eski bir İngiliz kolonisi olan ülkenin, erkeklerin saç uzatmasını, kadınların pantalon giymesini yasaklayan başka muhafazakar yasaları da var.



Ancak son girişim, son yıllarda adı Madonna'nın çocuk evlat edinme turları ile gündeme gelen ülkenin komedi programlarına malzeme olmasına yol açtı.





