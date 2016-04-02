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Sağlık

Açık havada da sigara içmeye kısıtlamalar geliyor

Düzenlemeye göre, plajlarda şezlonglar sigara içilen ve içilmeyen olarak ayrılacak

02 Nisan 2016 10:35

Sağlık Bakanlığı’nın bir yıldan beri üzerinde çalıştığı, ‘Sağlık Reform Paketi’nde sürpriz maddeler olacak. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun Bakanlar Kurulutoplantısında verdiği bilgilere göre daha çok sağlık çalışanlarının özlük hakları ve il sağlık yönetimlerinin yeniden yapılandırılması başlıklarıyla bilinen pakete, sigarayasağını genişleten hükümler de girecek. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, buna göre açık havada sigara içilmesine de sınırlamalar geliyor. Cami bahçeleri ve çocuk parklarında, yürüyüş ve spor yapılan mekânlarda sigara içilmesi yasak olacak.

 

Plajda bile yasak

 

Açık hava mekânlarında sigara içilen/içilmeyen masalar ve bölümler birbirinden ayrılacak. Bu yasaklara, plajlar ve üniversite kampusları da eklenecek. Plajlarda şezlonglar sigara içilen ve içilmeyen olarak ayrılacak. 

Sigara, market ve büfelerde tamamen kapalı dolaplarda olacak. Sigara paketlerinin üzerindeki uyarı yazıları ve resimlerinin de değiştirilmesi planlanıyor. Paketlerde ‘Çocuklarınızı düşünüyorsanız içmeyin’, ‘Uzun bir hayat için içmeyin’ gibi olumlu önermelere yer verilecek.

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