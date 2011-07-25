T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Açık havada bugün Sıla var

İlk kez 1989 yılında Rumeli Hisarı’nda başlattığı açıkhava konserleri geleneğini, 10 yıldır, Cemil Topuzlu Açıkhava...

25 Temmuz 2011 03:00

T24 - 23 Temmuz’da başlayacak Açıkhava konserlerinde Candan Erçetin ile Haris Alexiou düet yapacak. Açıkhava’da müzik şöleni Nilüfer, Teoman ve George Dalaras ile sürecek.



İlk kez 1989 yılında Rumeli Hisarı’nda başlattığı açıkhava konserleri geleneğini, 10 yıldır, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sürdüren Most Production, bu yıl 21.’si düzenlenen konserlerinde, Türk ve Yunan müziğinin önemli isimleri sahne alacak. Program şöyle...

- 25 Temmuz / Haris Alexiou: Rebetiko, Modern Laika ve Yunan Halk Müziği dalında birçok şarkıya hayat vermiş, ‘Olmasa Mektubun’, ‘Telli Telli’ ve ‘Maskeli Balo’ gibi pek çok şarkıyla tanıdığımız Haris Alexiou, İstanbullu müzik severlerle bir araya gelecek. Sanatçıya bu konserde Candan Erçetin de konuk sanatçı olarak eşlik edecek.

- 26 Temmuz / Sıla: İlk albümünü 4 yıl önce çıkaran Sıla, Most Açıkhava konserleri kapsamında sahne alacak.

- 27 Temmuz / Nilüfer: Geçen yıl rock düetlerinden oluşan ‘12 Düet’ albümünün ilk yaz konserini, Most Açıkhava Konserleri’nde veriyor. Nilüfer’e, albümünde de yer alan, Hayko Cepkin ve Badem grubu da bu konserde eşlik edecek.

- 28 Temmuz / Teoman: Şarkıcı yeni albümü ‘21’ ve diğer sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla sahne alacak.

- 19 - 20 Ağustos / George Dalaras: Most Açıkhava Konserleri, George Dalaras’la son bulacak.

40 yıllık kariyeri boyunca 70 albüme imza atan, Sting, Bruce Springsteen gibi sanatçılarla sahne alan George Dalaras, rebetikodan Latin müziğine uzanan müziğiyle İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Yunan sanatçıya, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24