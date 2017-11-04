“Açık giyinen kadına tecavüz vatani görevdir” diyen Mısırlı avukata yasal işlem

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Kasım (DHA) – “Açık giyinen kadına tecavüz vatani görevdir diyen Mısırlı avukata soruşturma açıldı.

Geçtiğimiz hafta Mısır’da bir televizyon programında yırtık kot gibi açık şeyler giyinen bir kadına tecavüz etmenin vatani görev olduğunu söyleyerek gündeme gelen Mısırlı avukat Nabih el-Wahsh hakkında yasal işlem başlatıldı.

Avukatın yorumlarının ardından Ulusal Kadınlar Konseyi el-Wahsh’ı Mısır başsavcısına şikayet etti. Konseyden yapılan basın açıklamasında “Konseyim tüm üyeleri bariz bir şekilde tecavüze ve cinsel tacize teşvik eden bu açıklamayı kınıyoruz” denildi.

Televizyon programının ahlaksızlığa teşvikle ilgili kanunları ele aldığı bir bölümünde bu yorumları yapan avukat Nabih el-Wahsh cinsel tacize teşvik etmekle suçlanıyor.

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