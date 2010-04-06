Açık foseptiğe düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

T24- Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Barbaros Mahallesi 9. Sokak’taki bir evde yaşayan Ramazan ve Fatma Koşay’ın çocukları Mehmet Emin Koşay (2) bahçede tek başına top oynarken 1 metre derinliğindeki üstü açık foseptiğe düştü.
Çocuğun düştüğünü gören komşuları, yardıma koşmalarına rağmen boğulmasını önleyemedi.
Çocuklarının boğulduğunu gören anne Fatma ile baba Ramazan Koşay sinir krizi geçirdi.
Emniyet güçleri ve cumhuriyet savcılığının incelemesinin ardından Mehmet Emin Koşay’ın cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.