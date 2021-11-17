Açık cezaevlerinden evlerine gönderilen hükümlülerle ilgili öneri: Az cezası kalan, denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılacak

Geçen gün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve yaklaşık 4,5 saat süren AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK), Koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerinden evlerine gönderilen ve izin süreleri 30 Kasım’da bitecek hükümlüler için önemli bir öneri getirildi. Buna göre belli bir sürenin altında cezası kalanların denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması planlanıyor.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı 15 Kasım'da yapıldı. Toplantıda ekonomi, Koronavirüs’le mücadele, terörle mücadele gibi başlıklarda son gelişmeler değerlendirildi. Meclis gündemi ve parti grubunun çalışmaları da gözden geçirildi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı 4,5 saat sürdü.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerinden evlerine gönderilen ve izin süreleri 30 Kasım’da bitecek hükümlülerin cezaevlerine dönüşlerinde izlenecek yol haritasına ilişkin MKYK üyelerini bilgilendirdi. Yeni Şafak’ın aktardığına göre, MKYK’da, belli bir sürenin altında cezası kalanların denetimli serbestlik hükümlerinden yararlandırılması önerisinin getirildiği ifade edildi.

TIKLAYIN - İHD'den cezaevi raporu: İşkence ve kötü muamele devam ediyor