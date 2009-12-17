Açık cep telefonu THY uçağını düşürüyordu

T24 - Dün sabah Londra-İstanbul uçuşunu yapan TK1982 sefer sayılı THY uçağı inişe geçtiği sırada açık bir cep telefonu yüzünden göstergeleri bozuldu ve Marmara Denizi üzerinde ani irtifa kaybetti. Uçakta bulunan ünlü bir spor spikeri yaşananları Medyatava'ya anlattı...





Açık cep telefonu yüzünden göstergeleri bozulan THY'nin Londra-İstanbul uçağında ünlü spor yorumcusu Şansal Büyüka'nın kızı Sine Büyüka da bulunuyordu. NTV'de spor spikerliği yapan Sine Büyüka, olay anında yaşananları Medyatava'ya anlattı...



Dün sabah 07.55 uçağıyla (TK 1982) Londra’dan İstanbul’a dönüyoruz. Uçak kalkmadan yanımızda bir İngiliz cep telefonuyla konuşuyor. Hosteslere söyledik, gidip adamı uyardılar. Adam oralı olmadı, başında beklediler. Yanımdaki arkadaşım Defne yolcuyu sertçe uyardı. Neyse adam sonunda kapattı.



İnişte ise şöyle bir şey yaşandı. İniş anonsu yapıldıktan bir 15 dakika sonraydı sanırım. Artık denizin üzerindeydik ve bulutların altına inmiştik. Hatta seviniyordum kötü havaya rağmen hiç sallanmadan yağ gibi iniyoruz, ne güzel diye. O sırada arka sıralardan bir mesaj sesi duyduk. Mesaj melodisinden Blackberry telefon olduğunu anladık. 5 dakika geçmeden ikinci mesaj sesini duyduk. Kim olduğunu anlamaya çalışırken, yemin ederim abartmıyorum, uçak birden sallanıp aniden alçalmaya başladı.



Hani türbülansa girince önce motorlar durur gibi olur, ses kesilir, free fall’a girer gibi olursunuz ya, aynen öyle. Feci bir basınç hissettik ve afedersiniz içimiz dışımıza çıktı! Gerçekten çok kötüydü.



Sonra tahmin ediyorum ki pilot kabin ekibine telsizle haber vermek isterken yanlışlıkla uçağın içine “Cep telefonu uyarısı yapın!” diye bağırdı! Arkasından bir host lütfen cep telefonlarınızın kapalı olduğunu kontrol ediniz diye anons yaptı.



İki tane hostes uçakta telaşla koştururken birini durdurduk, ne olduğunu sorduk. Uçağın ekranları gitti, çalışmıyor dedi. Uçakta açık cep telefonu var, dedi. Biz de arkadan mesaj sesi geldiğini, Blackberry telefon bakmalarını söyledik. Sonra birkaç sıra arkamızdaki bir yolcunun telefonunun açık olduğu farkedildi. Neyse ki telefon kapattırıldı, yolcu da sert bir şekilde uyarıldı.



Defne kim olduğunu görseydi parçalayacaktı valla. Uçak piste indiğinde ben de önümdeki adamın ipod dinlediğini farkettim! Şaka gibi! Açık cep telefonundan uçağın panelinin ekranı bozuluyor, önümüzdeki gamsız hala ipod dinliyor!!! Yani sonuçta 10 saniye sürdü bu düşüş ama Allah korusun, ödümüz patladı, çok daha fena olabilirdi! Gerçekten, ne İngiliz’i ne Türk’ü insanlar hala durumun ciddiyetini anlamış değil!