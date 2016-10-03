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Yaşam

Açık bırakılan rögara düşen belediye işçisi öldü; yetkililer kapağı kapattı!

Mahalle sakinleri rögarın kapağının çalındığını, kendilerinin durumu birçok defa belediyeye ilettikleri halde yetkililerin gelmediklerini söylediler

03 Ekim 2016 17:11

İstanbul Sarıyer'de, üzeri açık bırakılan rögara düşen temizlik işçisi Semavi Güneş yaşamını yitirdi. İşçinin hayatını kaybetmesinin ardından rögarın, sabah saatlerinde yetkililer tarafından kapağı takılarak kapatıldığı görüldü.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, olay saat 22:00 sıralarında İstinye Bostan sokakta meydan geldi. Çöp toplamak için kamyondan inen Semavi Güneş üstü açık bırakılan ve yaklaşık 15 metre derinliğindeki rögara düştü.

Arkadaşlarının rögara düştüğünü fark eden diğer temizlik işçileri, polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 1.5 saat süren çalışmaları sonucunda Güneşin cansız bedeni çıkarıldı. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu sırada, Semavi'nin arkadaşlarının fenalık geçirdiği görüldü.

Olayın yaşandığı mahallede oturan vatandaşlar, rögarın kapağının çalındığını, kendilerinin durumu birçok defa belediye yetkililerine ilettiklerini ancak ekiplerin rögarı kapatmak için gelmediklerini söylediler.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İşçinin hayatını kaybetmesinin ardından çukurun, sabah saatlerinde yetkililer tarafından kapağı takılarak kapatıldığı görüldü.

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Semavi Güneştemizlik işçisiİstinye Bostan SokakSarıyer

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