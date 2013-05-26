Açık beyin ameliyatı Twitter'dan yayınlandı

Sosyal medya, insan hayatındaki vazgeçilmez yerini her geçen gün yeni boyutlara taşıyor. ABD’nin California eyaletindeki bir hastanede, cerrahlar açık beyin ameliyatının görüntülerini Twitter ve Instagram üzerinden paylaştı.



Sosyal medya ağları, tıp dünyasındaki kullanımını giderek çeşitlendiriyor. UCLA Health hastanesinde gerçekleştirilen açık beyin ameliyatı, Twitter’ın video paylaşım uygulaması Vine ve Isntagram üzerinden paylaşıldı.

ABDli doktorlar, Şubat ayının sonunda Houston kentindeki Memorial Hermann Northwest Hastanesi’nde yaptıkları bir kalp ve açık beyin ameliyatının fotoğraflarını Twitter üzerinden paylaşarak bir ilke imza atmıştı.

Los Angeles kentinde bulunan UCLA Health tesislerinde yapılan ameliyatta ise beyin pili nakli yapılan hastanın ameliyatı 6 saniyelik video paylaşım imkanı sunan Vine ile gerçek zamanlı olarak sosyal medyada paylaşıldı.

UCLA Health sözcülerinden Roxanne Yamaguchi Moster, Los Angeles Times gazetesine yaptığı açıklamada, ‘bir ilke imza attıkları paylaşımlarından beyin pillerine dikkat çekmeyi amaçladıklarını’ söyledi.

Moster, “Toplumda birçok insan bu tedaviden habersiz. Ameliyatın görüntülerini paylaşarak toplumu bilinçlendirebileceğimizi düşündük” dedi.

Eğer ameliyata ait videoların tümüne ulaşmak isterseniz Twitter üzerinden UCLA Healt’in hesabına bakabilirsiniz: @UCLAHealth