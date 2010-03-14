Açık artırmayla satılık hayalet

T24 - İnternetin insanoğlunun yaşamına getirdiği en büyük yeniliklerden biri de, sanal ortamda, akla gelen hemen herşeyin alınıp satılabilmesi.





Bazı okurlar hayaletlerin küçük şişelere yerleştirilmesini rahatsız edici bulmuş



Yeni Zelandalı bir kadın bunu kanıtlamak istercesine internetteki bir açık artırmada iki hayalet sattı.



Hayalet öyküsü olarak çok da heyecan verici bir yanı yok doğrusunu isterseniz.



Ne tüyler ürpertiyor, ne de dehşet saçıyor. Üstelik doğaüstü olguların varlığını da kanıtlamış olmuyor.



Yalnızca tuhaf ve sıradışı olguların internetteki popülerliğini açıkça gösteriyor.



Öykü, Yeni Zelanda'yı oluşturan adalardan güneydeki Christchurch'de, Avie Woodbury'nin evinde başlıyor.



Woodbury geçen yıl, evdeki eşyaların zıplamaya başladığını, evde tuhaf şeyler olmaya başladığını anlatıyor.



Ama bir süre sonra, bu olağanüsü durumun yarattığı merak ve heyecan, yerini bıkkınlığa bırakıyor ve Woodbury, evine musallat olan bu davetsiz misafirlerden kurtulmak için bir hayalet avcısı tutuyor.



Mahallenin kilisesinden, bir doğaüstü güçler uzmanı geliyor ve iki hayaleti yakalayıp iki küçük şişeye kapattığını öne sürerek evden ayrılıyor.



Hayaletlerin şişeye kapatıldığı nereden belli denilebilir belki, ama, Avie Woodbury bu ziyaretten sonra, evindeki çeşitli garip olayların son bulduğunu söylüyor.



Ancak bu sefer de, başka bir sorunla karşılaşmış.



İki küçük hapishaneye kapatılan bu iki hayaletle ne yapacak?



Hayaletleri şişeleriyle çöpe atacağına, internette açık artırmayla satışa çıkarmaya karar vermiş.



Artırma bir buçuk dolarla başlayınca, yaşasın satılıyor diye sevinmiş Avie Woodbury, 'ama ilginin bu kadar büyük olacağını hayal bile edemediğini' söylüyor.



1980'lerin gişe rekorları kıran filmi Hayalet Avcıları'nın senaryosunu anımsatan öykü, internette saman alevi gibi yayılmış ve sanal açık artırma sitesine 214 bin giriş yapılmış.



Hayaletler ise, sonunda yaklaşık 2000 Amerikan dolarına satılmış.



Avie Woodbury, bu parayı hayvanlara yardım derneğine bağışlamayı düşünüyor.









